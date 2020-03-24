Taipei PLAS、iMTduo、ShoeTech Taipei三大機械展聯合展出

9月臺北南港展覽館盛大登場 規模達3,300個攤位

外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo）」，受新型肺炎疫情影響，延期至今（2020）年9月9日至12日在臺北南港展覽館2館與「台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）」及「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」同期展出，三大機械展使用南港1、2館規模預計達3,300個攤位，綜合展示機械業在智慧製造、塑橡膠與製鞋三大領域的先進機械設備，以此為契機達到異業結盟，跨產業橫向的深度連結，打造今年下半年度最重量級的臺灣國際機械產業聯合展覽。

根據機械公會統計，臺灣機械設備近三年產值皆達新臺幣1.1兆元以上，出口金額在280億至300億美元之間，生產基地及供應鏈完整，是我國極具競爭力的重要產業。

Taipei PLAS以「工業4.0」、「智慧製造」及「循環經濟」為主題，展出內容包含「塑橡膠機械加工設備」、「射出成型機」、「中空成型機」、「印刷機械」、「包裝機械」、「模具、零配件」和「塑橡膠原料及製品」等，展現臺灣塑橡膠機械產業完整供應鏈。

iMTduo為新世代製造業與工業4.0所量身打造，主軸聚焦智慧製造及趨勢，展區規劃有「金屬加工與自動化設備」、「智慧設備與製造」、「精密零組件」、「感測器與量測設備」等，完整呈現智慧製造供應鏈所需的產品與解決方案。

ShoeTech Taipei展出高效率自動化製鞋機械設備，並新增「鞋材配件」展項，提供更多元化採購選擇。隨著越來越多塑膠製品產業及製鞋業導入智慧化設備、自動化技術與萬機聯網等生產模式，讓產線升級轉型，提升製造效率與減少生產浪費，iMTduo的加入為Taipei PLAS及ShoeTech Taipei注入更多智慧製造元素。

另外，外貿協會將全力動員全球63個海外駐點，洽邀各地重量級買主來臺參觀採購，辦理三大機械展聯合一對一採購洽談會，為協助業者掌握最新產業趨勢，展覽期間亦舉辦高峰論壇及技術研討會等豐富多元周邊活動。

「台北國際塑橡膠工業展」、「台北國際智慧機械暨智慧製造展」及「台北國際製鞋機械展」是了解臺灣智慧製造、塑橡膠機與製鞋產業的最佳展會，邀請業界9月共襄盛舉，更多展覽訊息可至三展官網（www.taipeiplas.com.tw、www.imtduo.com.tw、www.shoetech.com.tw ）查詢，現持續受理報名參展，有興趣業者可至官網「參展報名」，有興趣參觀者可至「參觀登記」申辦預先登錄。