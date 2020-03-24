台灣經貿網聯手Amazon 邀25所大學助廠商拚商機

外貿協會「台灣經貿網」3月21日於臺北舉辦「跨境電商實戰營工作坊」，邀請電商巨擘亞馬遜（Amazon）與「台灣經貿網」（Taiwantrade）講師，介紹如何善用此兩大平臺，有效將流量變成訂單，搶占數位貿易商機。該活動亦同步線上直播，吸引逾300名參與，課程結束後將搭配3個月的產學合作強化平臺，提升電商平臺的內容與數據，主動出擊找出潛在買家，同時也培育電子商務行銷人才。

「台灣經貿網」辦理跨境電商實戰營已有多年經驗，今年首度與電商巨擘亞馬遜合作，由學生組隊，優化廠商在亞馬遜與「台灣經貿網」的上架內容。貿協表示，「台灣經貿網」跨境實戰營為學術界與產業界交流的平臺，希望不僅能協助學生運用學界理論與職場實務接軌，亦能為產業界培訓優秀數位商務人才，加速跨境電商發展。

數位商務處陳鈴君處長表示，在AI、5G、IoT等新科技不斷發展與變化的時代下，知識就是力量，具有斜槓思維的人，正是未來最具發展潛力的人才。今年報名參加跨境電商實戰營的25所國內大專院校，共計77隊363位學生團隊分別來自清大、政大、成大、北科大、北商大等校之國貿系、企管系、語文學系、工程學系等各領域系所，顯示學生已培養斜槓思維，勇於跨界學習新技能不斷成長，這將有助於取得未來職涯發展的優勢與先機，不受經濟環境的變化所牽制。

亞馬遜全球開店台灣總經理林惠君指出，「台灣經貿網」與Amazon全球開店合作，從培訓、選品、上架、競品分析及專屬優惠支援，幫助臺灣業者找到外貿轉型的新契機，拓展全球市場、打造國際品牌。

此外，4月9日台北場邀請Amazon美日歐站點及新開立之新加坡站點專家專門指導，預計輔導50家次廠商，提供月費優惠，機會難得，詳情可上網（https://events.taiwantrade.com/TA2020event）查詢。