臺灣新一代兒童人氣天王「FOOD超人」，3月10日起將在府中15新北市動畫故事館3樓展覽室進行「FOOD島神奇大冒險─FOOD超人動畫特展」。正義的FOOD超人與其所有的動畫角色將首次完整呈現於大家面前，還有各式闖關小遊戲和「打敗壞蛋．蒼蠅王！」多媒體互動遊戲。

是否好奇《FOOD超人》動畫如何創作出來的呢？現場展出許多難得一見的動畫設定手稿、場景設計及分鏡原稿，小朋友可以看到FOOD超人還沒變成3D動畫的樣貌，再搭配闖關小遊戲，讓小朋友進入FOOD超人的世界，精采紛呈，千萬不要錯過。

此外，七隻60cm 高 FOOD 超人模型也將現身於特展現場，重現FOOD島的場景與角色。場景有FOOD鎮街道、超人住家、蒼蠅王祕密基地等，角色有富正義感的FOOD超人、個性活潑的閃電油條、熱愛發明的粽博士、力大無窮的大力燒餅、和善體貼的百變蛋餅、充滿愛心的心心水餃，以及反派角色蒼蠅王、蚊仔與小強。

特展現場更將完整輪播《FOOD超人》第一、二季動畫，共計52集。曾在公視拿下優秀收視率，東森YoYo臺現正播出中，不想等待、想一次看完《FOOD超人》的小朋友快快把握機會到府中15來觀看！

每逢假日，火龍果姊姊將為大家帶來令人難忘FOOD超人見面會、說故事、動畫勞作和許多多元活動，還有一本130公分高的《FOOD超人勇闖恐龍島》大故事書，讓小朋友融入故事裡。誠摯邀請大小朋友一起來府15，加入FOOD島的行列，一起來場神奇的冒險之旅吧！

-INFORMATION-

03/10-05/31

府中15新北市動畫故事館（板橋區府中路15號）

02-2968-3600#211服務臺

www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

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