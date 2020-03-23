認識國產材驗證座談會即起報名

你想買木材嗎?你擔心買到來路不明的木材嗎?林務局羅東林區管理處將於109年3月26日下午舉辦「國產材驗證制度」及「國有林產物標售投標資格」座談會，邀請中華木質建築構造協會及台灣建築中心專家，分享國產材驗證相關資訊，歡迎木材業者、木文創工作者及有興趣的民眾踴躍參加

林務局已停止標售貴重木多年，近3年來積極研擬建立國產材驗證制度，目前已完成CAS、TAP及QR code 3項林產物及其加工品之驗證制度：CAS標章「優良農產品驗證－林產品項目」，代表是品質穩定的合法國產木材製品；TAP標章「產銷履歷農產品驗證－林產物木材與竹材」，除了代表係來源合法的國產木竹材外，也控管自林地到加工廠的產銷流程，使國產木竹材的買賣交易有保障；QR code「臺灣林產品生產追溯條碼」，則代表木竹加工產品使用合法來源的國產木竹材，消費者可透過QR code條碼，確認產品來源。

羅東林區管理處表示，實施驗證制度可以確認國產材合法生產流程，近期羅東處將辦理貴重木標售，投標人皆需參加國產材驗證制度、並將林產品產銷履歷資訊在市場上透明公開，未來消費者即可以買得安心，用的放心，民眾更容易親近使用臺灣生產高品質、最優良的林產品!

＊報名網址: https://forms.gle/f9YGv9Cpo96f1ep6A

＊因應新冠肺炎防疫注意事項：請參加人員配合防疫需要，由大門進入，並配合量測體溫、酒精消毒、對號入座等措施)