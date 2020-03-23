不自陷疫情恐懼 識富天使會超前部署以色列新創投資合作

以色列和台灣在地理上雖同屬亞洲，但彼此相距8,000多公里、文化與宗教背景截然不同；然而，兩國卻有著不少相似之處。從國土形狀來看，台灣就像「發福版」的以色列，且兩者皆地狹人稠、內需市場小、位處艱困的地緣政治環境等，也因如此，雙方都促成科技產業的蓬勃發展，台灣以硬體科技為優勢、以色列則以軟體為強項。值得台灣新創圈進一步學習、探究的重點在於，以色列如何在短時間內發展成為「新創企業之國」，擁有全球最高人均VC投資、全球最高人均科技新創公司數等，而識富天使會正扮演著佈局以色列新創投資合作的關鍵角色。

「在新型冠狀病毒來襲之際，我們不自陷於恐懼，提早佈局未來、掌握趨勢先機，銜接未來台灣新創躍向國際舞台或投資以色列新創項目的前置！」識富天使會創始人黃冠華說明下階段目標。



識富天使會創始人黃冠華(左)與TXI Center創辦人林榮恩(右)代表簽署雙方合作備忘錄。圖／TXI Center

台灣以色列投資合作中心(簡稱TXI Center)創辦人林榮恩更進一步分享，開展台灣與以色列新創投資活動前，分析台灣對以色列的需求定位及吸引力、了解投資以色列新創的成功率、團隊溝通與投後管理等，是絕對必須的！由於相較於歐美市場，以色列有著獨特的新創文化與思維，這都是識富天使會與TXI Center未來在商業交流與投資時的關鍵決策要素。



識富天使會為全台最大的個人天使投資社群，致力招募願意扶植新創項目的天使投資人，更以推進台灣創新創業產能、挖掘具發展潛力的新事業體為使命，投資領域涵蓋：人文教育、文化創意、環境永續、雲端應用等；TXI Center亦專注於以色列新創生態系的建構，關注醫療、農業、教育、循環經濟、AR/VR等科技趨勢產業的資源串聯，相信不久的將來，雙方將能暢通實質創業項目、投資資金的輸入與輸出，為雙邊新創、投資圈注入跨國、跨文化的嶄新能量。