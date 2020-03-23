大金空調捐贈桃園市府100台空氣清淨機

因應新冠病毒(COVID-19)全球大流行，桃園身為國境防疫第一線，為守護民眾健康，和泰興業大金空調特別捐贈桃園市政府空氣清淨機 100 台，將分配在教育局非營利幼兒園及文化局圖書館使用，與桃園市府一同守護幼兒健康，協助防疫工作再升級，讓民眾到圖書館，享受優質閱讀環境時，可以更加安心。

和泰大金空調身為全球好空氣專家，本次捐贈的大金空氣清淨機經過第三 方專業實驗室測試，其獨家的「閃流放電」技術可產生具有強效氧化分解力的 高速電子，可有效除菌（諾羅、流感病毒／黴菌／大腸桿菌）、除塵（灰塵／霧 霾／塵蟎／花粉／過敏原），PM0.3 去除率高達 99.97%，以及除臭（甲醛／菸 味／廢氣／有害化學物質）。

和泰大金空調為維護第一線醫護人員健康，已陸續捐贈閃流放電空氣清淨機予台大醫院、台安醫院、台北榮總與台北醫學大學附設醫院、耕莘醫院、輔大醫院及胸腔病院等各大醫療院，在防疫期間與最重要的醫護人員並肩作戰。

行政院已通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，桃園市政府團隊已作好防疫最佳整備，鄭市長呼籲民眾記得勤洗手、非必要勿出國、密閉空間戴口罩、勿恐慌，大家一同攜手度過難關。

此外，市府經濟發展局整合「桃園市創業創新服務辦公室」(桃園區成功路三段１號，虎頭山創新園區B棟)，委託臺灣中小企業銀行、臺灣中小企業聯合輔導基金會及財團法人中小企業信用保證基金會等單位聯合服務，將以專線、專人、專案方式，提供即時、快速、精準的融資輔導服務，力挺桃園企業渡過疫情難關。