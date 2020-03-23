製造好機會台灣就業通線上就業博覽會   

線上就業博覽會https://reurl.cc/1QnM0Q

近期因應COVID-19(武漢肺炎)疫情，勞動部勞動力發展署所屬分署原訂2、3、4月份辦理之就業博覽會暫緩辦理，基於服務不中斷及求職者不出門也能找工作，發展署自2月27日起至3月26日於台灣就業通辦理線上就業博覽會，持續提供求職者及求才廠商媒合服務，另外，活動期間會員只要在活動頁面填妥問卷還可以參加抽獎，有機會獲得氣炸鍋及咖啡機等大獎，歡迎踴躍參加！

依據台灣就業通資料庫統計，109年1月製造業求才人數相較於108年12月增加9.12%，故本次活動特別邀集製造業薪資優渥的求才廠商參與，包含台積電、大立光、燁聯鋼鐵、裕隆汽車等，目前已超過1,000多家製造業廠商提供9,000個工作機會，之後還會陸續增加徵才企業，想求職或轉職的民眾，要把握機會積極應徵！

本次活動求職者只要加入台灣就業通會員，填妥求職履歷，就可線上應徵職缺；求才廠商收到求職者履歷後，將會依求才需求條件，聯繫適合應徵者面試。此外，求職者也可依自己的就業需求，自行於網站設定職缺媒合條件，在活動期間及活動結束後，如有符合所設定條件的職缺，台灣就業通亦會以e-mail自動通知求職者。

本次線上就業博覽會為便利求職者搜尋職缺，特別強化分類搜尋功能，求職者可於活動頁面挑選起薪4萬元以上之職缺，也可依工作地點進行篩選。此外，為協助求職者做好求職準備，台灣就業通網站提供「求職祕笈(求職技巧及面試須知等)」、「履歷攻略(履歷撰寫技巧及自傳要點等)」、「求職安全(求職防騙及不實廣告招募案例等)」以及「產業快訊(各產業之現況與發展)」等資訊，而想要了解各行各業企業文化及工作內容的民眾，網站也提供了企業專訪與職場達人文章，以及職業介紹影片，讓民眾求職、轉職更順利。

想瞭解本次線上就業博覽會相關資訊可上台灣就業通網站─找工作(https://job.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888詢問，如有參加活動或投遞履歷相關問題也可以詢問喔，歡迎民眾多加利用！