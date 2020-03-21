團結防疫挺環保 3/28一起關燈愛地球

自然是全人類健康，公平和繁榮的基礎，人們呼吸的空氣、喝的水和吃的食物都仰賴的供應。氣候變遷曾是一個遙不可及的科學問題，在每年全球高峰會上，人們對自然的保護因經濟、政治因素而犧牲，因此在新型冠狀病毒肺炎疫情席捲全球的當下，讓越多人意識到自然生態與人類健康環環相扣，人人都無法置身事外。

2020 Earth Hour60+地球一小時將由亞洲區臺灣代表歐萊德O’right主辦、行政院環境保護署及臺北市政府環境保護局指導，並攜手合作倡議單位台灣青年氣候聯盟及協辦單位新北市中小學家長協會，帶領民眾一同響應3月28日「Earth Hour60+關燈愛地球」，呼籲民眾在生活中響應減碳行動。

2020是Earth Hour國際關燈活動臺灣官方主辦第10年，不僅邀請上百家知名企業參與響應外，包含六都首長在內的中央及各縣市政府長官也陸續加入響應行列，在3月28日當晚8:30至9:30，臺北市城市地標101大樓、總統府也將一同響應準時關燈。因受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，新加坡、南韓、泰國、土耳其、伊朗等國為避免大型活動群聚感染，皆取消實體活動，並以直播方式邀請民眾進行線上響應，屆時晚間8點20至8點35間，臺灣EarthHour60+臉書粉絲團也將進行線上直播倒數關燈，並邀請民眾與世界串聯，一起關上不必要的電源，用行動支持Earth Hour60+活動。

自2011年起，歐萊德O’right已連續多年邀請各界名響應Earth Hour60+活動，截至 2019年，持續與上百位名人以及800多間企業共同響應，每年超過 5,000家沙龍店客戶及10萬名設計師，經 FB 分享活動超過百萬人參與，更激勵人心的是，有過億萬人共同承諾。今年響應活動持續邀請眾多具有影響力的名人包含藝人林俊傑、黃子佼、修杰楷、千千、筋肉媽媽、好想兔、拉姆有幾噗，本次更首度邀約到多位縣市首長共同參與，希望呼籲全臺民眾在疫情全球化的當下，更應重視實踐低碳生活，改變過度消耗地球資源的生活習慣，其實守護地球一點也不難，只要簡單的行動就可減輕地球的負擔，讓我們用實際行動守護下一代的未來。

什麼是60+? 臺灣Earth Hour60+活動又是如何發起？

關燈一小時後並不是關上燈就結束，而是關燈過後我們還可以為這個地球多做些什麼。關燈一小時，在這 60 分鐘以外的時間，我們還可以用很多種方式繼續「愛地球」，所以 60 後面的「+」唸作 Plus，也正代表著超越這 Earth Hour 一小時，行動就能帶動更大的改變。Earth Hour60+ 地球一小時是 2007 年由世界自然基金會 (World Wildlife Fund)於澳洲雪梨發起的全球性環境公益活動，藉由「關燈」這個行動，來呼籲大眾正視氣候變遷議題，目前全球共有188個國家、區域與超過18,000多個世界地標，為全球最大環境群眾運動。