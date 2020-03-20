抗肺炎 小墾丁推一日農夫採菇樂好療癒

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，國旅放鬆為最佳選擇！屏東小墾丁渡假村邀民眾一起來恆春半島戶外森呼吸，推出「一日農夫採菇樂」，發揮40公頃綠地優勢、300棟木屋不只棟距大，遊客可獨享一棟木屋，加上木屋內都是獨立的變頻冷氣並非中央空調，搭配嚴謹的防疫作業，獲得許多民眾青睞。

除享受採菇樂趣外，楚諾有機農場特製的洗滌溜滑梯與瀑布篩選台最吸引小朋友的熱愛。圖／小墾丁渡假村提供

小墾丁渡假村總經理張福生與策展人黃耀寬指出，此次與排灣族人創辦的楚諾有機農場合作，經歷一年多的努力，以選、採、洗、篩、烹、嚐六種雨來菇體驗切入親子與戶外教育市場，甫推出就獲得許多家長體驗好評與揪團預購，加上排灣族獨到的料理手法，香味四溢、入口滑嫩、讓人驚艷。

小朋友現採雨來菇，收穫滿滿，開心留影。圖／小墾丁渡假村提供

張福生表示，即日起至4月30日，推出超殺優惠活動「一日農夫採菇樂」，平日兩人同行、一泊一食、採菇樂體驗、星空導覽與生態導覽只要2999元。同時，小墾丁全面落實防疫措施，實施旅客入村量測體溫、提供酒精與乾洗手、公共場所定時以漂白水與酒精加強消毒，客房升級消毒衛生工作，讓旅客安心入住。

黃耀寬表示，小墾丁肩負地方創生的使命，這次與楚諾有機農場合作，導入排灣族人美食雨來菇，以食農教育與排灣族智慧學習切入，首開恆春半島先例，相當值得親子家庭同遊，此外，住客可自行預約里德社區充滿趣味性與教育性的環境教育、港口社區採茶體驗、走訪綠蔭秘境滿茶古道、眺海覽翠的鼻頭草原、瀑澗如詩的溪仔口等。

楚諾有機農場指出，雨來菇經屏東科技大學檢驗後，發現含有豐富的鈣質、鐵、鎂，且為排灣族人從小吃到大的美食，在族語中，「雨來菇」指「老天爺憐憫恩賜的禮物」，加上只有雨後才出現，又被稱為「上帝的眼淚」，至今，被譯為是「情人的眼淚」，都是指只有上天恩賜潔淨雨水，或清澈山泉、清新空氣與乾淨土壤，才有機會長出雨來菇，非常難得。