前FDA研究員回台創業　「科學宅」張慈芸用葉黃飲圈粉阿嬤顧客

台灣人養生觀念強，每個家庭可能都有幾罐保健食品，但你對於自己及父母吃下肚的有幾分了解呢？這一份對家人的關心，間接催生了健康保健飲品品牌「亞柏生醫」。

亞柏生醫創辦人張慈芸原本任職於美國食藥局（FDA），回台時偶然看到父母正在吃保健食品。她細看成分表才發現有效成分少得可憐，「當下覺得很羞愧，我擁有食品營養背景，應該更要好好把關！」

張慈芸找遍市面上相關產品，卻發現多數的人工添加物都多於有效成分。大學便赴美讀微生物學及心理學、研究所攻讀營養學，加上任職食藥局多年，張慈芸決定自己寫配方。親自守護爸媽健康的初衷，也成為亞柏生醫的發展基礎。

親自觀看生產流程 專注研發保健飲品

擁有專業科學背景，張慈芸除了自行研發主力商品葉黃飲及E-GO瑪卡飲，甚至親赴生產線全程在場觀看，讓廠方相當驚訝：「我開業到現在，妳是唯一一個從頭待到尾的！」

「投料、溫度控制、滅菌、包裝，生產中有太多環節需要注意，我必須對每一批產品負責。」張慈芸說道。

有別於常見的膠囊或藥錠，亞柏生醫選擇專注研發保健飲品，「就像生病或休養時會喝魚湯，飲品雖然成本高，但相對好吸收。」

製造膠囊或藥錠時，為了避免粉末結塊導致管線阻塞，可能需要加入助流劑、抗凝結劑、玉米澱粉等等，雖然無傷大雅，但這些人工添加物畢竟不是人體所需。

為了避免造成身體負擔，張慈芸不加人工色素、香料、代糖，特地遠從秘魯進口可定量有效成分的瑪卡原料；連調味也採用成本高昂的人蔘萃取液，引來代工廠驚呼：「其他人拿來當主成份，妳用來調味！」

「科學阿宅」不畏同業大牌

相較於大廠的層層組織，亞柏生醫的小規模因此更彈性、靈活。張慈芸進一步舉例，推出含蝦紅素的葉黃飲後，業界也開始出現類似配方。多數人可能會擔心被超越，她卻樂觀備戰。

外表幹練亮眼，張慈芸骨子裡竟是個「科學阿宅」兼「論文控」，市場競爭愈激烈，讓她愈想將產品做到更好。

針對產品全面評估分析後，張慈芸當機立斷更新蝦紅素含量，並加入藻類萃取DHA，「團隊會不斷尋找突破點，持續升級配方，成為亞柏最大優勢，大品牌很難有這種靈活度。」

用良心做產品 實際改善消費者生活

「品牌的社會責任，其實就是良心的延伸。」亞柏生醫的理念，不僅提高製程難度，成本也居高不下，成為經營品牌的最大痛點。張慈芸坦言有過放棄念頭，而消費者回饋便成為她繼續奮鬥的能量來源。

張慈芸有時會親自送貨，了解消費者真實心聲，曾遇過訂購葉黃飲的阿嬤看到她，開心地直說「謝謝妳做這麼好的產品！」；也有工作繁忙的客戶笑道，喝了瑪卡後夫妻感情增溫！

客戶心聲是最莫大鼓勵，也是張慈芸最強的研發動力。有天她在超商休息時閃過念頭：「很多男生會喝提神飲料，那女生呢？」

觀察到市場缺乏女性專用的營養補充品，積極市調搜集意見之後，張慈芸再度發揮「科學阿宅」精神埋頭研發，預計推出為女性量身定做的產品，協助愛運動的女性更容易達到理想中身心平衡的狀態。

「能夠實際改善消費者的生活，是亞柏生醫最深刻的意義。」從一份單純的孝心出發，張慈芸透過專業及聆聽不斷調整品牌腳步，希望亞柏生醫讓愈來愈多人受惠。

保健食品也可以用喝的：https://www.arber-labs.com/