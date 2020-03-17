如果我不在家，就是在高雄崧泰旅店

崧泰，這塊老字號的招牌，在高雄已有將近十年的歷史，在(108)年斥資千萬重新裝修，全新經營團隊將以嶄新面貌與經營方式，以及合理的價格，重現在旅宿業的環境之中。

崧泰旅店，位在繁華的都會區、熱鬧喧嘩的百貨商圈裡，卻有著安靜且舒適的住宿環境，以及優越的生活機能，食衣住行育樂樣樣俱全，來自世界各地的旅人與商務客，歡迎您下榻崧泰旅店。

崧泰服務，深得您心，崧泰品質，有口皆碑！

崧泰旅店，不僅僅是旅店，更是您出門在外的「家」～Sung Tai Hotel, SweeT Home…

崧泰旅店將重新詮釋了旅店的定義，讓崧泰從 Hotel 昇華成 Home，是崧泰旅店全體同仁的使命感！旅店該有的，我們一定有，家裡會有的，我們盡力做到，這就是我們提供房客的堅持與信念，如果我不在家，就是在崧泰旅店。

舒適的空間、熱情的服務、簡約的設計裝潢，讓您輕輕鬆鬆入睡有個好眠！

Service(熱忱服務), Speed(服務迅速), Smile(親切微笑), Satisfied(貴賓滿意)，是崧泰的最高宗旨。

崧泰，將會是您旅遊住宿、出差洽公、團體旅遊的最佳選擇，也是司機選擇寄鋪的最佳好夥伴，崧泰的好，請您幫忙我們大肆宣傳，崧泰的不好，請您不吝告知我們，讓我們努力改善，誠摯邀請您的蒞臨，崧泰客房的舒適、新穎與安靜，或許只有像愛麗絲跌入兔子洞內的您，才可細細品嚐、深刻體會！

對於客房與公用空間的擦拭清潔，是採用美國知名且專業品牌ECOLAB之抗菌清潔劑與玻璃清潔劑，來執行旅店住宿環境的整理，每月亦定期安排專業廠商，進行旅店全館的消毒作業，崧泰對於客房環境清潔工作，絲毫不敢馬虎，只為提供入住的貴賓們，能有個乾淨且舒適的住宿空間。

本旅店備有交誼空間、自助洗衣設備(投幣式洗衣機及乾衣機)，歡迎您至崧泰Long Stay，體驗高雄的深度之旅，誠摯邀請您選擇下榻~崧泰旅店！為配合菸害防制法的施行，本旅店客房、公共空間、走廊全面禁菸，敬請貴賓們配合！

為提供乾淨與舒適的環境，本旅店「不開放攜帶寵物入住」。造成不便之處，敬請見諒。

自即日起，入住崧泰旅店的貴賓，每房依照入住人數，贈送摩斯漢堡(MOS BURGER)活力陽光早餐券每人一張，讓您吃飽飽，活力滿滿迎接美好且嶄新的一天！雙人房最多兩張、四人房最多四張，若有額外支付加人頭費用(NT$300)，即包含早餐一份(包含備品)。

※請依照餐券使用日期，於當日上午06:00-10:30期間，持券前往摩斯漢堡大立前店兌換(步行前往約3分鐘可達)。

※請詳閱早餐券使規範，以維護權益。

※司機寄鋪未包含早餐券，敬請留意。

※歡迎另外加購早餐券，每張新台幣60元整。

【貴賓連續住宿三晚以上，贈送『愛河~愛之船搭乘券』每人一張】

自即日起，只要入住崧泰旅店連續三晚(含)以上，就贈送『愛河~愛之船搭乘券』每人一張，讓您晚上可以放鬆心情、吹著風，沿途欣賞愛河週邊炫麗的市區夜景。數量有限，送完為止喔！

※搭乘地點：愛之船國賓站(河東路與大同路交接處)，請貴賓們於營業時間內，持搭乘券自行前往搭乘。

※僅限「電話訂房者」適用，透過各訂房網站預訂者不適用，請您留意！

※依照房型與入住人數贈送，同時需連續住宿三晚(含)以上，此為限量優惠活動，贈送完畢將不另行通知，崧泰保有活動最終解釋權。

https://www.sungtai-hotel.com/news.html