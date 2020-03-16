新星創作型歌手「小實」用歌聲分享這個世界的真實與美好

從1994年算起，我開始認真踏進音樂圈，組了「紅色指甲油樂團」參與台灣正開始推動音樂創作的年代。

當時玩創作的樂團寥寥無幾…到了現在2020年這些光景真的讓台灣進步很多，許多音樂祭舞台必須是創作歌取才能上台，讓我很有感，也很感動。

現在到處都是很有創意的年輕人，舞台上不乏令人發麻的創作演出。

就像電視節目一樣隨著網路發達後，選擇變多了，每一個人都是主播，每一個人都可以成立頻道開節目後，你會不會發覺其實可以選的頻道還是那幾台。遙控器上的號碼總是不夠按…總好像在找那個真的能打動你的節目，能讓你放下遙控器專注看的節目…

眾眾云云之中音樂創作也是一樣，我們總是在尋找那個可以讓我們專心駐足下來的歌曲。螢幕不停的滑，畫面一直跳換，想找到感覺對了的歌曲…

市面上努力的音樂人不少，好歌也不少，但可以從音樂歌聲中打動人心卻不多。

然而好的聲音要讓大家看見她的努力，也聽見她的聲音…

經過08年全球華語創作大賽優勝，拿了雙北街頭藝人證與各大餐廳磨練，一路戰上福茂簽約藝人、拿到第51屆廣播金鐘獎…

「小實」的努力與聲音，是值得推薦的～

兼顧「小老鷹樂團」文學系樂團的風格外，「小實」從生活歷練中不斷的創作，還想呈現更多面向的創作歌曲，就像她的聲音一樣，暖暖的愛著這個世界，分享這個世界的真實與美好。

終於累積到一個能量，用「小實」的身分跟大家分享她個人的創作。

為了希望能更真實感受到大家的支持，「小實」決定用募資方式向大家宣告她的第一張個人專輯，也希望能獲得大家的肯定與支持。

您可以在她的募資平台上，看到這張專輯的進度與成長，並且得到您募資的酬謝禮。

如果有幸募資超過目標金額，還會以不同形式回饋給所有支持「小實」的朋友們。

這是一張很誠實，很小實、令人期待的專輯。

我誠摯地邀請您

加入 小實首張個人專輯「皮諾丘的鼻子壞掉了」募資計畫

因為您的加入，可以讓她的專輯實現

也因為有您，讓台灣音樂創作歷程中更加驕傲

謝謝您

https://www.zeczec.com/projects/annie01?fbclid=IwAR2-FFttusy8FF2mZNPTKTw4OaDVpP1FhCSHX58UJgNGg6iKu91MiwDQqy0