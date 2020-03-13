因應疫情「在家工作」成趨勢 MAYO協助遠距工作管理

疫情尚未減緩，企業紛紛鼓勵員工「遠距在家工作」

隨著新冠肺炎疫情擴散全球，許多跨國企業如Google、推特、微軟、蘋果等，紛紛祭出在家遠距工作的相關措施，並限制出差。竹科近日也研擬了日後疫情若升高至社區傳染，需要啟動員工「在家上班」的備案。遠距工作，是現在全世界企業都正在面臨的「職場轉型」。

MAYO鼎恒科技的人資與遠端面試系統，協助遠距工作管理

員工在家上班，為了要讓工作順利推進，會採用專案管理軟體及視訊會議軟體去實現遠距協作，但人資上的管理出缺勤、請假簽核等作業，卻大多還是需要在公司內部的系統完成。MAYO鼎恒數位的人資雲端系統，可以協助人資及主管解決遠距工作管理的問題。MAYO人資系統將出勤打卡、請假、簽核等功能全面整合，讓主管、人資可以遠距掌握員工出缺勤狀況，並支援網頁及行動裝置，主管、員工無論何時何地，都可以用手機完成打卡、簽核等動作。

遠距也可招募，AI協助客觀精準找到人才

此外，在疫情期間，對於人資的招聘作業有著一定的影響。可能因公司遠距工作政策，人資無法邀請面試者面談，拉長招募時間，許多企業紛紛採用線上遠距面試，但可能面談品質受網速、噪音干擾，也沒辦法彈性的設計前測筆試考題。MAYO鼎恒數位推出的AI遠端錄影面試軟體，可以協助企業解決遠距面試的問題、精準找到需要的人才。人資主管可依職缺需求客製化建置專屬招募題庫，大批量寄發面試邀約給應徵者。應徵者只需點選連結後，上傳影片並回傳。無論是應徵者或是面試官都不受任何時間、地點的限制， 實現遠距且大量的招募。並且透過 AI 技術自動影像分析，判斷面試者專注度提供分數值，供面試官參考、判斷是否符合公司所需，讓人資主管更精準的招募。

全球疫情蔓延之際，遠端工作幾乎已成必然，隨之而衍生的遠端工作管理的議題，企業也需要做好因應準備，才能在這非常時期站穩陣腳，保持企業競爭力。

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