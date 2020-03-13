台肥公司穩定供應複肥 一次滿足農友各種需求

台肥公司109年一期作國內肥料供應量截至目前為止約209,226公噸，較去（108）年同期172,626公噸增加供應約36,600公噸，增加幅度約21.2%，且配合農糧署辦理一期作疏運安全庫存肥料共約15,537公噸，農糧署將於用肥旺季期間適時釋出，目前肥料供應量及價格均持續維持穩定，請農民毋須恐慌。

台肥公司表示，台肥製肥原料進貨來源穩定且庫存充足，且生產工廠包含例假日、農曆春節及228國定假日等均沒有停工休假全力生產，足可供應原有複合肥料需求。

針對國內突增之用肥需求，台肥公司因應措施有二：

(一)在原有供應量方面：1.將隨時掌握各地區肥料庫存，配合農糧署複合肥料登記調配，且視市場用肥情形妥善調度。2.109年7月份子公司「培豐公司」硝磷複肥工場預計投產，屆時將能徹底有效穩定調節國內肥料供需。

(二)在突增需求方面：1.配合農糧署補助農會拌肥設備計畫，將充分供應硫酸銨、尿素、寶粒磷、氯化鉀、硫酸鉀等拌肥用單質肥料，並對農糧署獎勵拌肥用鉀肥（氯化鉀、硫酸鉀）協助宣導使用。2.台肥公司針對農民購買拌肥用之鉀肥（氯化鉀、硫酸鉀）及寶粒磷搭贈拌肥用桶子與勺子，方便農友混拌並提供常用複合肥料拌肥比例及DM供農民輔助使用。