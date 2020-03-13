洛克威爾自動化榮膺「2020年全球最具商業道德企業」

多元化機械行業類別唯一獲獎者，也是該公司第12年上榜

全球最大的工業自動化和資訊公司洛克威爾自動化有限公司(Rockwell Automation)入選道德村協會(Ethisphere Institute)「 2020年全球最具商業道德企業」名單，這是洛克威爾自動化第12年受到道德村協會的肯定，且是多元化機械行業類別中的唯一獲獎者。2020年，共有來自21個國家51個行業的132家企業榮獲此稱號。

道德村協會(Ethisphere® Institute)是定義和推動合乎道德之商業實務標準的全球領導者，該協會透過其「全球最具商業道德企業」表揚了那些在提升經營業績的同時以合乎道德的經營行為為優先，並以此創造更美好世界的企業。

洛克威爾自動化董事長兼執行長Blake Moret表示，「我們對道德的不懈追求能夠再度獲得道德村協會的肯定，倍感自豪。我們在做出每個業務決策中都相當重視誠信，這營造了一個讓所有員工都可以及希望能盡其所能的環境。誠信文化是我們成功的基礎，並幫助我們為客戶、股東及員工創造長遠價值。」

道德村協會執行長Timothy Erblich對洛克威爾自動化獲此殊榮表達恭喜，「這項榮譽表彰了洛克威爾自動化為目標導向型的領導者和員工，他們致力於弘揚誠信所定義的企業文化，並肯定那些對更廣泛的社會責任和更大的利益作出貢獻的公司。」

「全球最具商業道德企業」的評估流程以道德村協會專有的道德商數(Ethics Quotient®)為基礎，包含200多個數據點，涉及：文化、環境和社會實務；道德與法規遵循活動；治理、多元化，以及支持強有力價值鏈的計畫。該流程為作業架構，收集和整理全世界各行各業組織的一流實務。2020年上榜企業的最佳實務和洞察將在今年3月和4月的報告和網播中公佈。



所有參與評估流程的企業都會收到一份「分析記分卡」(Analytical Scorecard)，就各企業的計畫相較於一流企業的嚴苛標準做出全面的評估。查看「2020年全球最具商業道德企業」的完整名單，請造訪 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees。

關於道德村協會

道德村協會(Ethisphere® Institute)是定義和推動合乎道德之商業實務標準的全球領導者。這些標準有助於形成公司特性、增強市場信任度和促進業務成功。道德村協會深諳如何利用資料驅動型見解來衡量和定義核心道德標準，從而幫助公司強化企業特性，並衡量和改善企業文化。道德村協會透過其「全球最具商業道德企業」表揚計畫來表彰卓越成就，並向業界專家界推介商業道德領導力聯盟(BELA)。如欲瞭解關於道德村協會的更多資訊，請造訪：https://ethisphere.com。

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