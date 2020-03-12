鄭文燦感謝合順集團捐贈隨身消毒酒瓶，提升員警防疫能力

桃園市長鄭文燦今（12）日上午於市府出席合順聯合醫學集團捐贈「隨身消毒用酒精瓶」儀式，鄭市長表示合順聯合醫學集團執行長張凱翔身兼桃園市西藥商業同業公會理事長、警察之友會桃園辦事處景福警友站長，有感於近期新冠肺炎疫情防疫需求，於2月7日捐贈2,000瓶「隨身消毒用酒精」給市府第一線檢疫人員，其後又陸續捐贈各200瓶及500瓶「隨身消毒用酒精瓶」給警察局局本部及桃園分局等單位，今日再次捐贈4,000瓶「隨身消毒用酒精瓶」給警察局，藉以提升警察同仁的自我防疫能力。鄭市長也表示，感謝張執行長的熱心捐贈，展現民間的防疫力量及關懷，市府除持續在防疫工作上全力以赴外，治安不會有假期、酒測也沒有空窗。

鄭市長指出，台灣的肺炎防疫工作深獲世界及國人肯定，在政府及民間全力合作下，包括口罩生產、居家檢疫或隔離，以及防疫物資整備等方面都獲得良好的成果，桃園身處國門防疫第一線，近期鑽石公主號及武漢包機返台防疫工作，市府警消同仁都全力協助，感謝警消同仁的辛勞付出，市府也將持續上緊發條推動各項防疫措施，讓防疫工作更加完善，除此鄭文燦還提到桃園市居家隔離人數已超過5,000人，至今11個確診案例中有8例是從居家隔離者篩選出來的，所幸由於居家隔離處置嚴謹而未造成社區感染。

合順聯合醫學集團執行長張凱翔表示，武漢肺炎疫情持續發燒中，為提升第一線警察同仁的防疫能力及安全，本次再度捐贈4,000瓶「隨身消毒用酒精瓶」給警察局，每瓶容量10毫升，可使用40次以上，提供警察同仁在值勤及居家訪視時，作為手部清潔及消毒的使用，讓警察同仁在工作時更加安全與放心。

今日包括市議員蘇家明、市府警察局長陳國進、衛生局長王文彥、桃園區長陳玉明、合順聯合醫學集團執行長張凱翔、桃園市民營關係協進會理事長吳嘉隆、桃園市警察之友會桃園辦事處主任簡添福、桃園市警察之友會桃園辦事處大樹站站長邱顯庭、龍安站站長李世雄、景福站總幹事永同貴均一同出席活動。