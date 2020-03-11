看展送打氣茶　防疫舒心新享受

鶯歌陶瓷博物館即日起至3月22日止，在3樓市民陶藝平臺展出「擇器論茶－鶯歌文生窯吳明儀茶席展」。此外，每日將準備限量5份被稱為「打氣茶」的有機佳葉龍茶茶包，送給看展並於臉書打卡的觀眾，希望民眾防疫期間透過喝好茶紓緩緊張情緒。

「行雲流水/茶席」運用輕柔的棉花營造天空浮雲的氛圍，令人享受無拘無束品茗的自在感。圖/陶博館提供

吳明儀1968年生於鶯歌，傳襲來自福建泉州磁灶鎮已歷經24代的製陶家業，從小耳濡目染接觸陶土，高中畢業後投入做陶行列，鑽研於釉藥呈色及自然落灰的獨特技法；2011年於亞太創意技術學院的茶陶創意研究所進修，體會到「懂得喝茶才能製作實用的飲茶器具」，從此結合陶藝與茶藝創作出令人驚豔的作品。

本次展出8件組吳明儀於2017-2020年間創作的陶藝茶器，各組皆獨俱風格！「擇器論茶/茶席」是以太極為造形的茶盤桌，置放二組擇器壺，讓品茶者在茶席中感受不同茶器對茶湯的影響。作品「清泉石上流/茶席」運用陶瓷仿製如溪流旁的石頭製作多種茶器，除了作居家一角的質感擺飾外，品茶時也可享有嗅味覺、視覺、心覺的新享受。另外，曲水流觴茶盤桌搭配湯壺、炭爐，運用輕柔的棉花營造天空浮雲的氛圍，「行雲流水/茶席」也使人得以享受無拘無束品茗的自在感。

陶博館館長吳秀慈表示鶯歌在地陶藝家吳明儀的茶器作品豐富多元，曾獲頒「臺灣工藝之家」肯定。除了擅長以陶造景，也醉心茶藝；結合陶與茶，選擇以不同陶製茶器司茶。除了精彩的「擇器論茶－鶯歌文生窯吳明儀茶席展」外，陶博館在3樓特展室展出「2019臺灣陶藝獎」、1樓陽光特展室展出「以坩堝為標誌性容器─史考特梅爾陶瓷個展」及B1陶藝長廊的「彩韻─弗拉迪米爾·格羅&西田泰代創作展」也非常推薦民眾前來一飽眼福。