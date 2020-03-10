白金花園酒店「碧潭水舞白金住房假期」每日提供5班免費接駁服務 !

絢爛繽紛水舞秀點燃河畔之美，白金邀您一同共享地方盛事!

碧潭水舞秀乃新店地區每年一大盛事! 透過水舞台造型、炫彩雷射及領先全台的水幕投影聲光效果吸引數萬人到此一遊。即日起至2020年4月12日止，白金花園酒店推出「碧潭水舞白金住房假期」專案活動，每日並提供5班免費接駁服務。【專案價】$2200 (週日~週五)、$2500 (週六)。不僅如此，正逢春遊旺季，飯店順勢推出「春遊白金賞水舞~一泊二食大啖龍蝦住房專案」只要點任一套餐主食搭贈奢華龍蝦，滿足您味蕾的極致享受。【專案價】$3200 (週日~週五)、$3500(週六)。更多最新優惠訊息可上白金花園酒店官網查詢https://www.platinumhotel.com.tw/newsevent/

關於白金花園酒店:

位於新北市新店區陽光運動公園，豬肚山古遺址生態區旁的白金花園酒店擁有千坪河濱綠地讓人心曠神怡、陽光橋光雕秀甜蜜浪漫滿分，從飯店步行5分鐘可到達好吃好玩又好逛的安和國際觀光夜市。

飯店主體由榮獲2010台灣室內設計金獎、2011中國上海金外灘獎的設計公司規劃設計，簡約大方的現代元素，為大台北地區最具代表性的高性價比國際旅遊型酒店；除了寬敞舒適的住房服務並提供餐飲、宴會、會議的最佳服務，創造賓客物超所值的住宿體驗與高品質用餐饗宴。

城市桃花源

白金花園酒店的品牌創意源於低調的浪漫時尚及桃花源遊記中純淨、質樸及撫慰心靈的人文元素。秉持“精緻、高雅、舒適”的設計理念，將“城市桃花源”和“現代商務”融為一體，以高雅溫馨卻不失簡約內斂的設計風格，將人文與自然完美融和。

新店地區首屈一指的宴會場所

作為新店地區首屈一指的宴會場所，白金花園酒店憑藉風味獨具的珍饈美饌以及國際一流水準的至臻服務，將您的宴會打造成非間凡響的藝術饗宴。無與倫比的大器宴會廳及配備最先進科技與視聽設備的多功能廳，創造您完美的個性婚禮和理想的社交盛宴。經驗豐富的宴會服務團隊及技藝精湛的星級大廚們全力以赴，傾力滿足您的需求。

典雅氣派與時尚格調，為您打造難忘的夢幻婚禮。

坐擁風光明媚的綠意庭園景色，白金花園酒店戶外婚禮格外令人心曠神怡。

酒店的婚禮策劃專家致力為您打造別開生面的難忘盛宴。從特色餐飲、精緻花卉佈置到精心設計的華麗佈景，務必助您成就夢幻婚禮。