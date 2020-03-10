企業防疫 所羅門推出智慧消毒機器人

打造安全環境 多家醫院洽談中

文/陳逸格

疫情升溫，空間消毒滅菌的頻率與重要性，更受到企業高度重視，無不積極尋求最佳消毒滅菌解決方案。所羅門自主研發，整合丹麥移動機器人大廠MiR的機器人搬運車，推出智慧消毒機器人，讓公司行號、企業輕易做好防疫準備，打造安全環境；這款機器人目前有多家醫院正在洽談中。

所羅門指出，像是醫院、辦公室、工廠、學校、賣場或人潮聚集的地方幅員廣大，採用傳統人工清潔方式，恐面臨人力成本增加或消毒品質不穩定等問題，因此開始洽詢消毒機器人，卻又擔心引進國外機器人費用高、不易操作、穩定性或後續維護等疑慮，所羅門說，公司的智慧消毒機器人整合丹麥自主移動機器人(AMR)領導品牌MiR，適合在下班後或無人環境下清潔，進行室內空氣、物體表面消毒，為公司省下清潔人力與預算，並優化消毒殺菌效果。

所羅門強調，智慧消毒機器人設定簡單，只要事前讓智慧消毒機器人掃描工作區域，機器人便能在設定區域中自由移動不受軌道限制，自動閃躲障礙物，因此可設定在下班後或無人環境進行全環境消毒滅菌工作；也不影響日常營運，使用者只需在遠端用行動裝置監控即可。同时，在消毒過程中，機器人能播放音樂或語音，提醒周遭人群迴避，加強對人的安全守護。

人性化的使用介面與穩定讓MiR自主移動機器人全球已售出上千台的佳績，所羅門代理MiR多年，據透露，「某大型私立醫院的移動機器人(搬運車)就是與所羅門合作的。」

所羅門推出的兩款殺菌機器人，一個是紫外線滅菌(UVC Disinfection)機器人，另一款為滅菌霧化器機器人。據報導指出，紫外線UVC中，波長200至280奈米，是唯一具殺菌作用的波段，對著細菌、病毒等微生物照射後，可破壞其微生物機體細胞中DNA或RNA的結構，導致病菌死亡，達到殺菌效果，已廣泛被運用於醫療界。為避免人體長期接觸紫外線會造成傷害，所羅門的智慧消毒機器人可設定偵測到人體自動避開或關閉；滅菌霧化器機器人霧化高度可達兩公尺，能有效覆蓋各類場所。與傳統人工消毒方式相比，智慧消毒機器人處理範疇更廣、效率更高。

另外，智慧消毒機器人能與物聯網設備串聯，自主通過閘門、電梯，在大樓各樓層內自主移動，擴大整個使用區域，360度全面守護到整個空間，不遺漏任何一處。也可以設定針對特定區域，自動延長逗留時間，對這些區域進行重點消毒。

看好智慧城市發展，所羅門近年成功轉型智慧機器視覺系統。並強調，科技始終來自人性，相信「結合人工智慧的機器人能突破過往機器人無法達成的工作」，因此在協助產業轉型、邁向工業4.0上也不遺餘力。