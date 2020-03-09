愛爾麗醫療集團助攻防疫大作戰 慷慨捐贈防疫物資

國內知名愛爾麗醫療集團董事長常如山繼去（108）年鐵路警察局李故巡官承翰因公殉職案，捐贈拋射式電擊器250支，強化鐵警執勤裝備後，今（109）年又遇全球「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情持續影響，防疫資源更需妥善運用，常董事長表示，鐵路警察均在人群聚集的車站、封閉式建築物或車廂等處所執勤，接觸感染源的機會及風險性較高，主動捐贈110套防護衣、100具護目鏡、額溫槍及防護手套等防疫物資，全部提供第一線員警使用；警政署長陳家欽指示，對於疫情不能掉以輕心，要超前準備防疫工作，並表示非常感謝常董事長捐贈防疫物資，讓鐵警超前整備因應，確保執勤人員及旅客之安全。

此次慷慨捐輸防疫物資給鐵路警察，這股支持的力量讓鐵警上下倍感溫暖，也讓執勤員警安全能多一層保障。 面對「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，警察責無旁貸站在第一線協助防疫工作，內政部徐部長請員警做好自我保護，才能保護更多民眾的健康。正值防疫關鍵時期，鐵路警察局要求執勤同仁用更嚴謹態度防疫，除執行防疫專案勤務外，並配合臺、高鐵實施車站加強管理減少群聚措施，敬請旅客配合協助，持續給第一線執勤人員支持鼓勵，也感謝民力全力支援，全體國人一同抗疫，守護臺灣。









常董事長的醫美事業跨足兩岸三地，面對來勢洶洶的疫情，大陸的據點都暫停營運，但為體恤員工養家的壓力，提出「員工防疫假照放，薪水照給」的措施，照顧員工不餘遺力，可以說是佛心企業家。而愛爾麗事業體對外的防疫服務更是超前佈署，早在疫情發燒前，愛爾麗醫療集團即全面實施防疫措施。對內除了全體員工入院內均測體溫消毒、全程服務佩戴口罩外，對外於各院主要出入口設置專人負責測量體溫，醫師於就診戴上口罩手套、護目鏡等防疫設備；公共設施設備服務台每小時清潔消毒，貴賓座位間隔保持一公尺以上距離等；每日確保院內新鮮空氣對流空氣品質等，防護目的就是為了打造安全的場所，提供消費者更安心的醫療環境。

