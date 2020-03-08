防疫不忘公益！美加健康醫美開幕茶會所得全數捐贈

武漢肺炎疫情讓台灣服務業景氣陷入寒冬，美加健康醫美集團訂於3月8日於逢甲開設第一間擁有「美醫、美齒、美甲」的大型複合式美學診所，原定日程不變，將開幕活動改為公益茶會，當日所得全數捐贈財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院，期待拋磚引玉，防疫同時不忘持續關懷弱勢，更期望能為台灣企業界帶來信心，抗疫同時也能夠繼續「做公益」、「拚經濟」！

財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會執行長林玉嫦表示，疫情衝擊台灣各行各業，許多依靠企業捐款維持運作的社福團體都受到大幅影響。美加醫美集團一直以來持續資助保育院，這次的公益活動盼能讓台灣社會關注疫情之外，也能不忘繼續幫助社福團體。林玉嫦執行長提到，本次收到的所有捐款，將使用於喜樂建廠圓夢計畫，輔導身心障礙朋友擁有一技之長，並能順利進入職場工作，擁有自主自信的正常生活。

美加健康醫美診所台中逢甲分院開幕公益茶會當天，將全數捐出當日福袋收入及一千份口罩給喜樂保育院，開幕活動現場也會準備每人一份口罩發送給當日參與的來賓，並由數十位醫護人員成立專業「防疫小組」，於出入口準備耳溫槍、消毒酒精及口罩，進行標準防疫工作，務必提高聚會安全性。現場也準備每人一瓶的康芝王飲品，強化每個人的防禦力，幫助大家重視健康。

美加健康醫美集團深耕醫療服務業多年，3月8日開幕的逢甲分院更是創新唯一擁有「美容醫學、美學牙科、美甲美睫」服務的複合式全方位美學診所，顧客能夠一站式完成所有外在美項目，自信完美走出診所。不僅如此，逢甲分院更是全台第一間結合藝廊的美學診所，診所內常設展出大師級藝術家奈良美智、草間彌生、村上隆、Kaws及台灣知名當代藝術家陳金龍的真跡畫作和雕塑，走進診所就能由內而外被美和藝術的氣息感染，從氣質到外在都提升美感。

美加健康醫美集團秉持一再突破的精神，為國人打造專業、貼心、時尚的全新醫美服務體驗，更結合預防醫學及再生醫學專業，由內而外的調理健康、美麗，讓所有人都能輕易得到想要的美，擁有自信人生，遇見更好的自己。