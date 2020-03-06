歡慶38婦女節 486團購網獻防疫好計

女性群族，似乎更注重居家生活品質，尤其是在大家談「疫」色變之際，更是不希望「疫情」影響到家中的「異情」。團購達人「486先生」指出，智慧家電買氣近來有升溫趨勢，主打可釋放500萬奈米離子、抑制空氣有害細菌及物質的空氣清淨機及除濕機，及擁有除菌行程、可減少居家過敏原的免曬衣乾衣機與智慧電子衣櫥等商品，都是近來熱賣到不行的搶手商品。配合38婦女節，也針對關心防疫議題與家人健康，486團購網推出婦女節精選商品快閃優惠，活動限時只到3月8日晚上11時59分止，有興趣的人趕快上網衝一波！

受到新冠肺炎疫情影響，讓民眾減少外出機會，但總還是需要外出上班與上學，此時，最擔心莫過於把外面的細菌及髒污帶回家。女性朋友也注意到有許多實用的防疫小物及智慧家電，可做為居家防疫的好戰友。486團購網為用心防疫的女主們開設「防疫推薦」專區，一鍵點入就可快速瀏覽相關商品，如：被網友暱稱為「大白」的LG第四代空氣清淨機、雙變頻除濕機、快清式無線吸塵器等，均可享有500至3,000元不等的現金折扣，並加碼贈送「光觸媒防疫產品」，值得精打細算的消費者搶購。

團購達人「486先生」表示，除了回家第一步用先以抗菌產品洗手、使用可釋放抗菌離子或殺菌功能的家電產品，建議可進一步考慮光觸媒產品，於居家牆面、天花板、窗簾、木製家具上，而光觸媒織品添加劑則可於衣服洗淨後使用，讓防疫輕鬆升級，也不用擔心異味殘留在衣服上，透過團購網剛好可享受超值優惠價。

「486先生」大量研究各式流行實用商品、進行實測比較及深入了解，「486團購網」更是以女性為出發點，提供適合商品的分享推薦，讓忙碌的女性朋友可省下不少時間，除提升生活品質，也是為大家把關荷包。不過，這一波「486團購網」婦女節快閃優惠活動至3月8日晚間11時59分止，有興趣的消費者要把握時機，讓自己也成為精省達人！可洽「486團購網」https://www.486shop.com/；「486團購網」「防疫推薦」專區https://www.486shop.com/Prod/List/Containment/；「486團購網」「國際婦女節限定優惠」專區：https://www.486shop.com/Prod/List/event/?fbclid=IwAR1ZG9SZUxR7JaW_ydweMBlAXNZEFxUSkwMu-zlgvSvRzegwWyIWu2gC7aI。