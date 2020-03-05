因應疫情來襲 NuEIP防疫六招讓您輕鬆應對

新型冠狀病毒疫情持續升溫，口罩及酒精更是現在不可或缺的物品，雖然到目前為止，台灣在這場防疫戰中成績斐然，但目前亞洲地區（如韓國、日本等）日益嚴重的狀況下，台灣企業更不得不提前做好相關的準備，面對政府防疫政策（如自主管理、居家檢疫與居家隔離等），企業該如何遠端進行考勤管理？該如何給假及給薪？該如何有效率的在家工作？NuEIP雲端人資系統提供防疫六招，協助企業在人事管理上因應各種挑戰。

企業防疫第一招：遠端工作，安全辦公無疑慮

GPS設定員工打卡位置及範圍，即時了解員工考勤狀況。圖／人易科技提供

為了防止員工有任何感染疑慮及預防疫情擴散，部分企業已開始實施「在家工作」，NuEIP雲端人資系統可以透過GPS設定各個員工打卡位置及範圍，讓員工可以在家透過LINE即可輕鬆定位打卡，主管及人資也能即時了解員工上下班的打卡地點及狀況，不只協助企業達到防疫及辦公環境安全，讓人資人員有心力去處理公司其他的事物，也讓員工在家安心上班不必請額外的隔離假，做好危機時候的最佳因應，達到互利雙贏。

企業防疫第二招：特殊假別線上請，快速掌握狀況

特殊假別線上申請，即時通知主管和人資，免出門，便利性高。圖／人易科技提供

因疫情影響，不論這陣子剛結束的「防疫照護假」或在2月25日才三讀通過的「防疫隔離假」，人資人員可以透過雲端人資系統快速建置特殊假別，不必再人工記錄或紙本操作，不但省時省力，更能讓員工只要一發現有任何身體不適，即可透過線上請假並說明，不必出門或到公司引起更多的感染疑慮，主管及人資也能即時收到通知作相對應的準備，便利性高又能達到防疫效果。

企業防疫第三招：線上工作交辦，即時快速回復

線上工作交辦，員工在家工作，主管也能指派事項並即時查看進度。圖／人易科技提供

不論是「在家工作」、「外地出差」或企業擁有「分店據點」等，各式表單的傳遞往往都會拖延到許多的寶貴時間，更別說是在家工作傳遞更是一大困難，NuEIP雲端人資系統提供的「電子表單」，讓您可以自行定義表單內容，協助您輕鬆建置各式的表單公文，更能夠即時的發送LINE、Mail和系統通知，並在線上簽核完畢，在這特殊時期，也能有效率地完成各個工作事項。

企業防疫第四招：線上各式表單或公文的傳遞

電子表單彈性高，可取代各式紙本文件，並可即時通知和簽核。圖／人易科技提供

若實施「在家工作」，NuEIP雲端人資系統擁有線上工作交辦功能，主管或員工都可建置工作清單，並可選擇負責人員或工作成員，可在線上即時討論工作狀況和檔案傳遞，即時進行工作回報，主管也能快速了解工作進度，讓企業安心防疫，線上工作交辦工作進度也不Delay。

企業防疫第五招：薪資自動計算便利性高

前置作業只要設定完成，系統就能幫您自動統計出各個員工的薪資。圖／人易科技提供

在疫情期間，員工可能會申請「防疫照護假」、「防疫隔離假」、「家庭照護假」、「自主健康管理」等，這些都會影響到薪資的計算，若申請數多時，將會增加人資與財務的繁雜的事物，只要事前設定完成(如申請某假別，要設成只給6成薪，也可方便設定)，NuEIP雲端人資系統就可以幫您將薪資結合假勤，自動計算出各個員工該給的薪資，讓您不會因為疫情影響而傷透腦筋。

企業防疫第六招：公告確實發送，防疫狀況即時通

公告多管道通知，已讀、未讀快速查看最新動態。圖／人易科技提供

員工在有沒有確實收到企業的通知與公告，常常是人事管理上的問題，更何況是疫情期間，員工請假的方法、薪資計算的發方式或各種防疫宣導，甚至在家工作人員的通知，若沒有落實宣導完成，將會增加人資和相關人員許多的作業時間，NuEIP雲端人資系統的「通知公告功能」可透過LINE、Mail和系統推播通知，也可以選擇告知相關部門單位或特定人員，甚至還可查看「已讀」和「未讀」的人員，即時就能查看最新的動態，確保員工的接收狀況，減少因未收到通知而造成的不必要爭議問題。

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