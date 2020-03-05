VeryBuy抗疫拍拍金2000元 上傳取消證明即可領取

全球跨境電商業者VeryBuy於日前宣布，發起「防疫期間不能出去玩，VeryBuy拍拍！」的活動，與民眾一同抗疫，3月6日～3月20日期間，民眾只要提供原本預定在1月26日以後進行的飛機、演唱會、住宿等票券或休閒活動的取消證明截圖，VeryBuy便提供抗疫拍拍金2000元，撫慰民眾在抗疫情期間低落的心情，重拾信心面對明天!

深怕病毒感染、未知的停工、可能的失業，各家業者祭出無薪假。而因為疫情，民眾不得已被取消早已預訂好的行程，不僅損失金錢與時間，又因為哪裡都不敢去，不知道哪一天會突然被裁員，不敢花錢或購物。具醫療業者統計觀察，從二月初以來就有大量的恐慌症、暈眩症及自律神經失調患者激增。不僅如此，為要避免出入人多的場合或人群聚集地，連公益團體都面臨捐款短缺，許多社福團體原本安排好的募款活動紛紛取消或延後，募款不易。

「防疫期間不能出去玩，VeryBuy拍拍！」的活動，當消費者成功領取拍拍金，VeryBuy將捐款新台幣500元給北台南家扶中心，與100位拍拍金得主，一起關懷社會。在全球都正恐慌的抗議危難期間，VeryBuy 期待能拋磚引玉，透由品牌本身的引響力，號召各界能一起攜手拋出正能量，一同度過這段低潮，懷抱信心迎接未來。活動詳情請見VeryBuy官網。https://www.verybuy.cc



