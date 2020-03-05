「台灣行動支付」APP信用卡購物1%回饋
即日起至2020/12/31止，以「台灣行動支付」APP信用卡進行購物交易(包含感應及掃碼支付)，額外享1%回饋金，活動期間搭配合作銀行信用卡活動，最高可享8%回饋！
「台灣行動支付」APP現已支援臺銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海、台北富邦、兆豐、臺企、台中、新光、陽信、遠東、永豐、台新、日盛、中國信託等金融機構之信用卡，及中華郵政Visa金融卡，持Android具NFC感應功能手機之用戶，即可於全台設有感應式刷卡機之商家感應「嗶！」付款；持Apple或所有Android手機之用戶，可於受理台灣Pay 信用卡QR Code之商家「掃碼支付」。
活動詳情請見各主辦單位網站(「台灣行動支付APP信用卡購物1%回饋」活動詳見臺灣行動支付公司官網；「信用卡掃碼有購讚回饋5%」、「鬍鬚張、頂好及JASONS超市」活動詳見財金公司台灣Pay官網)。
指定期間以公股行庫信用卡掃碼支付，每筆交易另享5%刷卡金，至鬍鬚張、頂好及JASONS超市消費，再享20~25%回饋，依據不同通路，選擇最優惠的卡片消費，使用行動支付再向上堆疊回饋比例，聰明賺取更高的回饋金！
「台灣行動支付」APP合作銀行優惠懶人包
|適用銀行
|推薦卡片
|實體卡活動
|「台灣行動支付」APP 專屬回饋總計
|臺灣銀行
|一卡通鈦金商旅卡
|國內消費最高享1.2%回饋
|最高2.2%
|土地銀行
|icash2.0聯名鈦金卡
|國內一般消費享現金回饋1%
|2%
|合作金庫
|卡娜赫拉的小動物-夢想鑽現卡
|國內一般消費回饋金1%
|2%
|第一銀行
|iLEO信用卡
|
國內不限通路一般消費0.5%+
指定通路2%+
綁定指定行動支付2%
|指定通路最高5.5%
|華南銀行
|超級現金回饋卡
|一般消費享1%現金回饋
|2%
|彰化銀行
|MY樂現金回饋卡
|國內最高現金回饋3%
|最高4%
|上海銀行
|小小兵聯名卡
|國內消費1.234%
|2.234%
|台北富邦
|台灣大哥大悠遊聯名卡
|一般消費享1%現金回饋
|2%
|兆豐銀行
|e秒刷鈦金卡
|非網路之一般消費享0.5%現金回饋
|1.5%
|臺灣企銀
|銀色之愛認同卡
|
國內一般消費回饋0.4%、
國內差旅消費回饋0.6% (含國內0.4%回饋)
|指定類商店最高1.6%
|台中銀行
|樂購卡
|國內一般消費無回饋
|1%
|新光銀行
|寰宇現金回饋卡
|
國內刷卡消費1%現金回饋、
指定數位通路享3%現金回饋(含國內1%回饋)
|4%
|陽信銀行
|一卡通聯名鈦金卡
|最高1.1%現金回饋
|最高2.1%
|中華郵政
|郵政HCE手機VISA卡
|消費享1%現金回饋
|2%
|遠東銀行
|遠東快樂信用卡
|12大關係企業優惠
|各商店優惠外，再享1%
|永豐銀行
|Visa DAWHO現金回饋卡
|
國內一般消費1%+
綁定指定任務1%+
指定通路5%
|最高8%
|台新銀行
|玫瑰卡
|
非指定加碼類別0.3%、
指定類消費最高1.5%現金回饋
|最高2.5%
|日盛銀行
|商務御璽卡
|國內一般消費送0.6％回饋金
|1.6%
|中國信託
|Visa/Mastercard信用卡(不含公司卡)
|依各產品回饋，詳見銀行官網
|各產品回饋外，再享1%
註：適用銀行依銀行代碼排序，實體卡活動辦法及時間詳見各發卡機構官網，以發卡機構公告為準。