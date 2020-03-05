「台灣行動支付」APP信用卡購物1%回饋

即日起至2020/12/31止，以「台灣行動支付」APP信用卡進行購物交易(包含感應及掃碼支付)，額外享1%回饋金，活動期間搭配合作銀行信用卡活動，最高可享8%回饋！

「台灣行動支付」APP現已支援臺銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海、台北富邦、兆豐、臺企、台中、新光、陽信、遠東、永豐、台新、日盛、中國信託等金融機構之信用卡，及中華郵政Visa金融卡，持Android具NFC感應功能手機之用戶，即可於全台設有感應式刷卡機之商家感應「嗶！」付款；持Apple或所有Android手機之用戶，可於受理台灣Pay 信用卡QR Code之商家「掃碼支付」。

活動詳情請見各主辦單位網站(「台灣行動支付APP信用卡購物1%回饋」活動詳見臺灣行動支付公司官網；「信用卡掃碼有購讚回饋5%」、「鬍鬚張、頂好及JASONS超市」活動詳見財金公司台灣Pay官網)。

指定期間以公股行庫信用卡掃碼支付，每筆交易另享5%刷卡金，至鬍鬚張、頂好及JASONS超市消費，再享20~25%回饋，依據不同通路，選擇最優惠的卡片消費，使用行動支付再向上堆疊回饋比例，聰明賺取更高的回饋金！

「台灣行動支付」APP合作銀行優惠懶人包

適用銀行 推薦卡片 實體卡活動 「台灣行動支付」APP 專屬回饋總計 臺灣銀行 一卡通鈦金商旅卡 國內消費最高享1.2%回饋 最高2.2% 土地銀行 icash2.0聯名鈦金卡 國內一般消費享現金回饋1% 2% 合作金庫 卡娜赫拉的小動物-夢想鑽現卡 國內一般消費回饋金1% 2% 第一銀行 iLEO信用卡 國內不限通路一般消費0.5%+

指定通路2%+

綁定指定行動支付2% 指定通路最高5.5% 華南銀行 超級現金回饋卡 一般消費享1%現金回饋 2% 彰化銀行 MY樂現金回饋卡 國內最高現金回饋3% 最高4% 上海銀行 小小兵聯名卡 國內消費1.234% 2.234% 台北富邦 台灣大哥大悠遊聯名卡 一般消費享1%現金回饋 2% 兆豐銀行 e秒刷鈦金卡 非網路之一般消費享0.5%現金回饋 1.5% 臺灣企銀 銀色之愛認同卡 國內一般消費回饋0.4%、

國內差旅消費回饋0.6% (含國內0.4%回饋) 指定類商店最高1.6% 台中銀行 樂購卡 國內一般消費無回饋 1% 新光銀行 寰宇現金回饋卡 國內刷卡消費1%現金回饋、

指定數位通路享3%現金回饋(含國內1%回饋) 4% 陽信銀行 一卡通聯名鈦金卡 最高1.1%現金回饋 最高2.1% 中華郵政 郵政HCE手機VISA卡 消費享1%現金回饋 2% 遠東銀行 遠東快樂信用卡 12大關係企業優惠 各商店優惠外，再享1% 永豐銀行 Visa DAWHO現金回饋卡 國內一般消費1%+

綁定指定任務1%+

指定通路5% 最高8% 台新銀行 玫瑰卡 非指定加碼類別0.3%、

指定類消費最高1.5%現金回饋 最高2.5% 日盛銀行 商務御璽卡 國內一般消費送0.6％回饋金 1.6% 中國信託 Visa/Mastercard信用卡(不含公司卡) 依各產品回饋，詳見銀行官網 各產品回饋外，再享1%

註：適用銀行依銀行代碼排序，實體卡活動辦法及時間詳見各發卡機構官網，以發卡機構公告為準。