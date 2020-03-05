台灣威士忌年度盛事「Whisky Luxe奢華威士忌酒展」開始招商

睽違3年，台灣頂級威士忌盛事「Whisky Luxe奢華威士忌酒展」將於2020年11月28日假台北萬豪酒店重磅回歸，主辦單位即將展開招商，本次預估將雲集50個威士忌品牌與100多種的頂級酒款，而據主辦單位華揚國際展覽公司表示，眾多威士忌愛好者與藏家矚目的日本威士忌在本次展期中也不會缺席：近年來屢創國際拍賣高價的「輕井澤(Karuizawa)」與新近掘起受到矚目的「秩父(Chichubu)都將參與盛會，更將於本屆活動中推出限定商品。

華揚國際展覽表示，台灣是全世界威士忌的重要市場之一，以最大宗的蘇格蘭威士忌來說，台灣進口量雖然不在前10大之列，但是若以出口金額來說，台灣是排名第四的出口國。2019年進口金額達到2億5千萬英磅(約台幣80億6千萬)，且較2018年成長22%，是前10大國家中最高的；由此可知台灣在頂級蘇格蘭威士忌的市場中具有舉足輕重的地位。由趨勢來看，2020年這股勢頭將更是勢不可擋，因此，在連續3年舉辦了Whisky Live之後，2020年將以頂級酒款—「18年以上熟成威士忌」、「品牌限定奢華威士忌」品項為主軸的「Whisky Luxe奢華威士忌日」繼續每年台灣的威士忌盛會。「Whisky Luxe奢華威士忌酒展」是台灣最頂級的酒展，除了台灣本地愛好者之外，也吸引許多海外愛好者與收藏家進場參觀。為讓參加展覽的威士忌愛好者與收藏家能有最好的觀展品質，今年主辦單位仍將採取限量售的方式。

「2020年Whisky Luxe奢華威士忌酒展」已經展開招商，預期將能吸引百款世界頂級奢華酒款參展，並吸引近千位威士忌愛好者與收藏家進場參觀。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）