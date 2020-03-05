「文創與智財共舞成果報告書」你看過了嗎？

由教育部委託國立臺北科技大學團隊舉辦的108年度大專院校藝術科技系法律教育，在臺北科技大學江雅綺副教授的主導及規劃下，順利的完成了，整個活動以「文化創意」及「智慧財產權」之間的連結為主軸，總共舉辦了三場精彩、專業度高且內容實用的智慧財產權保護網系列論壇，論壇中分別邀集了法律服務端具有智慧財產權豐厚實務經驗的多位律師、智慧財產權法院法官、學界教授、業界多位具有智權操作經驗的創辦人等，共同和與會來賓進行實務案例分享與交流。

2月24這天，由臺北科技大學智由博集執行舉辦的「文智與智財共舞成果報告書」發表講座正式登場，本場講座主要是針對報告書內容進行有關計劃緣起、選題導讀、以及近期實務案例分享。

講座由江副教授擔任引言，詳細為來賓說明教育部對於整個計劃發起的初衷，在直接破題下，提出有關「全球華人藝術網」所引起的著作權爭議為何可能會造成創作者的災難，並且帶入有關創作者對於了解「智慧財產權」的重要性，以避免相同的爭議情況再發生。

接續則由智由博集總編輯詹豐隆(詹詹)為來賓做選題導讀，包括益思科技法律事務所劉承慶律師分享的「影音製作與智財權保護」、東海大學胡心蘭副教授分享「快時尚的Under My IP Umbrella」、故事工廠創辦人林佳鋒執行長分享的「戲劇作品的IP價值轉換與商品化」，以及癮科技為前三場講座記錄的「創作應該知道的著作權契約陷阱」等，接續並提出近期有關智慧財產爭議案例，包括鼎泰豐的著作權爭議、鼎旺麻辣鍋的商標權爭議、以及有關治療伊波拉病毒的藥物「瑞德西韋」(Remdesivir），應用在武漢肺炎病患上的專利權申請爭議。

三小時的講座內容依題引述常見的智慧財產權類型、構成、應用以及可能發生的爭議關鍵，與會來賓亦全程專注參與，並相對提出諸多問題與講者互相討論及交流至活動圓滿結束。

此次教育部集結產、官、學各方資源，並使創作端與法律做了有效的接軌，期待文創產業的明天會更好。