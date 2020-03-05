口罩國家隊啟用 華新日產55萬片口罩

新冠肺炎疫情延燒，政府為滿足國內口罩需求，緊急擴建60條口罩生產線，已在近期陸續啟用投入生產。位於彰化田中的華新醫材集團，在工具機公會的協助下，3條「國家隊」口罩產線，已於3月4日正式啟用。

華新醫材集團原有11條口罩產線，其中有4條產線以生產平面醫用口罩及外科手術口罩為主，於疫情期間配合政府徵收口罩政策，每日醫用口罩產量約25萬片口罩，政府提供3條新產線進駐廠內，每條產線一分鐘可產出120片口罩、日產10萬片以上，預計3條產線每日可產出30萬片口罩，加上原本4條產線共計將可達到日產55萬片口罩。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，公司已另外增設100多坪無塵室於本周完成，已再向政府提出3條新產線申請，如順利獲選的話，預計於3月份將能完成新增6條產線目標，將日產能提升至85萬片。近期廠內規劃三樓專產外科手術口罩、四樓專產平面醫用口罩、五樓專產非醫療產業用口罩。目前公司正進行擴大徵才活動中，預計錄取30多人左右投入口罩生產，國軍後備指揮部也將提供更多人力來協助完成。

鄭永柱董事長展示華新醫材所開發的「口罩掛帶固定片」。圖／黃俊榮攝

另外鄭董事長也提到目前全球疫情不斷地蔓延擴大，口罩防護效果更顯得重要，特別是口罩的密合度，鄭董事長表示，集團專利發明的「口罩掛帶固定片」，已取得台灣及中國發明專利，經過密合度測試機實測，搭配口罩使用時可大幅度增加密合度，提升防護效果，也計畫捐贈彰化縣政府萬片以提供醫療院所及縣民使用。

華新醫材集團鄭永柱董事長（圖右），接受義騰公司楊承翔總經理，捐贈最新的永磁變頻空壓機。圖／黃俊榮攝

由政府所召集國內工具機公會菁英業者所組成的「口罩國家隊」，於最短時間內完成口罩機台生產及組裝，令大家感動讚嘆，國內空壓機業者楊承翔總經理因為這次疫情，想為國家做些事情，也主動捐贈一台空壓機給華新(市價約20多萬元)，於3月4日在華新廠內進行捐贈儀式，鄭董事長致詞時也特別感謝各界大力相助，大家一同為國為民奉獻心力，守護國人健康，也感謝楊總經理雪中送炭，讓整個口罩生產運作更加順利。