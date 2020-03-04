2020亞太國際風力發電展 德國館致力台灣能源轉型

德國經濟辦事處的服務執行單位-博智顧問有限公司於2020年3月3日至5日將三家德國企業帶到位於高雄的2020亞太國際風力發電展德國館。

自2000 年以來，德國的風力能源持續增加。發電量從10TWh增加到2019年約126TWh，使風能成為最重要的再生能源。德國經濟辦事處首席代表兼處長林百科(Axel Limberg)表示，風能發電量佔總發電量的24.5%，可以說己取代以褐煤的發電。林百科認為，德國企業在風能技術領域擁有豐富的專業知識，是臺灣能源轉型工作中的極佳合作夥伴。當被問及目前的新冠狀病毒疫情是否會嚴重影響近期台德更緊密的合作時，林百科仍樂觀地表示，「我們樂觀其成，儘管目前的危機，仍然有三家德國公司還是決定支持我們於亞太國際風力發電展德國館。這很清楚地表明，德國企業仍然致力於積極參與臺灣能源轉型，並相信台灣的市場充滿著無限的商機。

德國館(攤位號A32)展出德商的最新技術和服務包括：

亞歐國際投資顧問有限公司總部設在高雄，為臺灣離岸可再生能源市場提供獨立諮詢和業務支援服務。GreenGate AG總部設在德國，為系統和基礎設施的維護開發高度適應性和創新的軟體解決方案。PFISTERER總部於德國斯圖加特，是能源網路中敏感介面的電纜、絕緣體和架空管配件的領先獨立製造商。Wpd(達德能源集團)和SIEMENS Gamesa為德國館贊助商，其加入更強化德國館在亞太國際風力發電展的展出。