彰化溪州友善耕作創舉 火山灰加蚯蚓糞施肥稻作

為了推廣有機丶無農藥又好吃的越光米，「香菇王第一名店」特與彰化溪州友善小農催生者吳音寧(前北農總經理)所率領青農，契作播種優質越光米，並與傑出農業專家施昭彰博士和火山灰丶蚯蚓糞肥廠商合作，於2/27舉行播種作業，成就台灣首次水稻田的施肥創舉。

香菇王第一名店初期和溪州尚水友善農產契作5甲地的越光米，特別精選與傳統施肥方式有別的火山灰和蚯蚓糞來施肥，實踐友善耕作，推動精緻化、有機化的農業生產，以利提升稻米品質與價格，幫助青農增加收入。

農業專家施昭彰博士表示，火山灰含有很多微量元素，可使植物的生化反應非常完全。還有就是蚯蚓在糞便製造過程含有很多養份。蚯蚓能吸收火山灰和矽酸鉀裡面豐富的矽酸，矽是水稻裡面很重要的一個成份，如果含量豐富的話，水稻的細胞壁比較堅挺，就可以抗倒伏及抗病。

前北農總經理吳音寧指出，我們要試驗種出比日本越光米更好吃的稻米。由於友善耕作不能用化肥也不能用除草劑，在耕作時，農民要花費比較多心思，而透過這樣的方式，給予的契作金額比較高，讓農民的收入也可以增加。溪州友善小農廖明欽說，他首次嘗試種越光米，有人支持這種友善的耕作方式，當然就有信心繼續種下去。

香菇王第一名店（全台最大日本食材進口供應商之一）董事長王義郎表示，希望農民能提升他們的品質，把越光米種得漂亮丶好吃丶無毒，能在市場賣更好的價錢，讓農民增加收入。而不僅在溪州，接著也要開始在花蓮試種，分別台灣西部、東部試種，用火山灰和蚯蚓糞肥來施做，經過採收以後的比較，看成果如何，而好品質會有好價格，這樣農民的收入就會多。

關於火山灰和蚯蚓糞堆肥：

火山灰是農作物的上等肥料，夏威夷諸島，到處都是火山灰，生產的夏威夷果仁（Macadamia Nuts）、可娜咖啡（Kona Coffee）、白皮紫心番薯與芋頭，都被譽為世界上最美味的農產品。蚯蚓糞是一種黑色、均一、有自然泥土香味的微小顆粒狀物質，具有很好的孔性、通氣性、排水性、保水性和高的保肥性，還能使土壤鬆軟不再板結和堅硬。

蚯蚓糞堆肥裡使用火山灰、矽酸鉀，經過蚯蚓腸胃道的微生物及酵素作用之後就是有機化了。這些益生菌不僅使複雜物質礦化為植物根部易於吸收的豐富有效陰、陽離子，還因細胞壁增厚，使植株能抗倒伏、抗病、增加米飯Q度及香度。