格斯三箭齊發 跨國佈局動力電池商機

格斯科技昨(26)日與日本商社-葉山產業株式會社(HAYAMA SANGYO CO., LTD)在台日政、商界多位好友共同見證下，簽署商務合作備忘，將共同合作開發、拓展日本電動三輪車的應用市場，藉以強化兩公司未來的營運實力。

簽約儀式在東京的2020日本二次電池展首日舉行，計有駐日副代表蔡明耀大使、大西宏幸、岡下昌平、大隈和英、宗清皇一等四位大阪眾議員、台灣電池協會理事長李桐進、金嗓電腦董事長蔡世寅、鎂世紀總經理賴柏年等好友出席觀禮。

格斯科技執行長張忠傑博士指出，格斯已規畫未來三年投入27億元以上新台幣設置桃園市中壢新廠區，預計今年4月動土興建，明年第二季投產，產能規劃800MWh~1GWh。主要生產動力電池，預估五年內，挑戰年產值百億元。

為了擴大佈局、推廣海外動力電池應用市場，格斯科技與全球最大「小蜜蘋果代理商-葉山株式會社」攜手合作開發電動三輪車，主要應用在農、魚、果菜市場，達到有效節能減碳，解決農、漁、果菜市場空氣污染及噪音問題，建構清新的交易示範環境，將共同打造一個更優質之永續服務及低碳生態環境。

即將動土的中壢新廠的智能生產線，產能規劃以1GWh為設計樣板，不亞於當前全球一流動力電池生產線，未來新廠落實運作成功後，可再尋找人才、土地、電費成本便宜的第三地複製中壢智能工廠模式成為旗下海外廠，以更低生產成本因應未來電動市場應用的需求。屆時台灣將負責研發及高端產品的生產，進而提升市場競爭力。

張忠傑執行長強調，以智慧製造、技術創新及台日跨國合作等三箭齊發，將可提高格斯科技與相關供應鏈在動力電池應用市場的占比，同時擴大營收規模。