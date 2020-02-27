感謝冠軍團隊公司捐贈桃園安家物資照顧弱勢孩童

桃園市長鄭文燦今（27）日上午出席「冠軍團隊國際有限公司物資捐贈儀式」時表示，為照顧桃園弱勢孩童，冠軍團隊國際有限公司捐贈總價約16萬元的嬰幼兒奶粉及尿布給桃園市安家實物銀行，非常感謝該公司的善心捐助，安家實物銀行性質是提供弱勢家庭、社福機構所需的物資，後續會將捐贈物資妥善分配到桃園弱勢家戶，對幼兒用品需求高的弱勢家庭助益甚大，有效降低家長經濟負擔，讓弱勢孩童得到妥善的照顧。

鄭文燦指出，桃園已佈見許多安家銀行的據點，讓有需要的地方就能盡快送到，一般而言，民眾捐贈的物資以食品項目為多，嬰幼兒用品多仰賴企業、通路的捐贈，鄭市長會中特別感謝冠軍團隊國際公司拋磚引玉，響應公益活動，捐贈奶粉及尿布，與市府攜手共同照亮需要幫助的角落，減輕年輕家庭的負擔，保障孩子健康成長的權利，除此也提到推出育兒津貼(0歲到3歲每個月補助3千元)，此政策在去年大選期間更受到蔡總統重視，從原本補助2,500元擴大到5,000元，且將從2020年起每年增加1百億逐年增加到1千億元。

社會局長鄭貴華表示，安家實物銀行是市府整合各界愛心捐贈的平台，將民間捐贈的物資妥善分配到弱勢家戶。歡迎有意願捐贈食品及民生用品的公司團體或民眾與社會局安家實物銀行聯繫，洽詢專線：03-3350628。冠軍團隊國際有限公司創辦人施宏洋致詞時表示桃園市長鄭文燦是他心目中的偶像市長，他指出回饋社會是該公司經營的重要理念，冠軍團隊自去（108）年起成立慈善事業部，與華山基金會、兒福聯盟等民間慈善公益團體及各縣市社會局（實物銀行）合作，希望能夠持續捐贈物資，為社會盡份力量，今日包括市府社會局主秘許敏松、冠軍團隊國際有限公司創辦人施宏洋等均一同出席捐贈儀式。