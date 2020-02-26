暖心企業愛爾麗集團　將台灣防疫衛教觀念帶給中國　　　

受到中國武漢肺炎影響，中國產業停擺，在台南起家的醫美集團愛爾麗，在中國有數百位員工，董事長常如山說：1個月下來已損失數億元，不過他寧可虧損也不要讓員工吃苦，另外也是將台灣的衛教觀念帶給中國，疫情期間中國500多位員工全薪假一個月，台灣的員工需要隔離或有疑似病例，也是放全薪假，員工是企業最大的資本，留住員工才有機會再站起來。

愛爾麗醫美集團在中國有8間醫院、26間分公司，遍及在武漢、北京、上海、西安、南京、成都、天津等中國重要城市，共有500多位員工，在去年底武漢肺炎尚未出現擴大感染時，常如山便要求所有醫護人員要戴口罩，當時中國的員工還覺得奇怪，常如山也擔心疫情會擴散，並要求所有台灣的醫療人員在農曆年前就返回台灣。

目前，集團的所有診所全面因應疫情暫緩營業，一個月下來在中國的公司已經虧損了數億，不過常如山說以公司的整體狀況還撐得住，但即使目前已經虧損，他不會讓員工吃苦，在疫情期間，所有員工都是全薪假，唯一得要求就是希望員工能安心在家自主管理，他希望把台灣的衛教觀念帶到中國。

另外，如果疫情持續延燒，常如山也請員工要放心，如果疫情持續升溫，超過一個月仍然有半薪假，若台灣的員工如果有狀況，也是比照辦理，因為所有員工都是公司重要的資產，再苦也不能苦到員工。

影片／2020.02.22 旺旺中時媒體集團 中天新聞台灣大搜索報導：新冠肺炎疫情，衝擊許多產業，不過卻有台灣企業出現暖心的防疫舉措。版圖橫跨兩岸的醫美集團，寧願虧損，也要讓員工放一個月的全薪假，無後顧之憂，好好在家自我管理。