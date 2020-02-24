TATUNG-OKUMA大同大隈鶯歌工廠「二期倉庫棟/三期廠房棟」開工動土

TATUNG-OKUMA大同大隈股份有限公司109年2月24日舉行鶯歌工廠「二期倉庫棟/三期廠房棟」新建工程動土典禮，包括新北市市長侯友宜、新北市經發局局長何怡明、公益財團法人日本台灣交流協會代表泉裕泰及相馬巳貴子、新北市議員江怡臻、洪佳君及蘇泓欽，台灣機械公會秘書長許文通、新北市鶯歌區區長周晉平及東湖里里長呂阿添、久舜營造董事長林世貞等眾多貴賓與會。

大隈株式會社會長花木義麿、大同大隈董事長幸村欣也、總經理水野和範及大同公司董事長林郭文艷等亦出席典禮活動。

花木會長致詞時表示，感謝新北市市長侯友宜、新北市經濟發展局局長何怡明及眾多貴賓參與盛會，亦衷心感謝新北市市府團隊相關人員協助下，取得新工廠建照，新廠預計110年8月完工加入營運。

侯友宜市長表示，此次大同大隈規劃在新北市鶯歌區擴建二期倉庫棟及三期作業廠房，因有擴廠期程需求，進而向新北市府經發局尋求協助、參與招商一條龍服務，由市府團隊協助釐清行政程序及確認詳細的送件期程規劃，成功加速完成相關審查程序，順利於12月底取得建照執照核准，將為新北增加8億元投資額。

花木會長表示，23年前大隈株式會社與大同股份有限公司成立大同大隈股份有限公司；當時，日本企業活躍於亞洲國家，對工作母機需求快速增長，主要集中在泰國和中國，為了因應這樣的需求增長，和長期以來著名的大同股份有限公司開始技術合作生產NC車床，從那刻起，大同大隈在合作的協力廠商及供應商大力支持下，擴展了業務。今天，大同大隈擁有245名員工，2019年業績亦創下有始以來最高記錄達新台幣44.6億元的銷售額，紮根立足台灣並維持成長、發展。

目前大同大隈主要產品為「GENOS」系列，為普及型的NC車床和立式綜合加工機， GENOS系列為大隈集團全球戰略的機型，該公司展開對美國、歐洲、日本、台灣、中國和其他亞洲國家，幸運地同時對GENOS系列之需求亦持續增加。

最初，大同大隈工廠設在新北市三峽大同公司處，為了因應來自世界各地強烈需求，2018年8月搬遷到目前所在地，現在，為了更進一步擴大生產，大同大隈決定建造第二工廠及第三工廠

工作母機、工具機是所有產品製造的基礎。工具機產業是支撐生產人類生活所需的工業產品之產業，例如：汽車、航太航空、鐵路車輛、家用製品和醫療設備等。現今，對於工具機的需求處於調整階段，但是，將來世界上許多國家皆進行工業化，工業產品產量將繼續增加，因此，工具機行業已被認為是中長期成長之產業。

花木會長說，特別感謝所有出席的來賓，一直以來給予支援與協助，大同大隈將繼續生產高品質的工作母機，並支持世界製造業，亦將進一步發展，期許商業夥伴和當地社區能夠蓬勃發展，並為新北市經濟發展做出更一步貢獻。