南市AI人才培訓啟動 市府、資策會聯手揭牌

台南市府看準AI未來市場潛力，特地聯手資策會與Linker Networks美商寶蘊凌科網路科技有限公司，於台南市成立人工智慧發展中心。今（24）日舉行揭牌儀式，並宣示招募目標250人，希望為在地AI發展再添新動能。

今天啟用揭牌儀式，由台南市長黃偉哲、Linker Networks創辦人及首席執行官謝源寶和資策會副執行長蕭博仁等人共同主持。

市長黃偉哲表示，美商寶蘊凌科網路科技耗資近6千萬成立的Linker Networks人工智慧發展中心，目前已聘用200名在地學子，預計人才目標250名。他說，AI人工智慧能夠幫助企業處理與分析更多類型、更大量的資料，節省80、90%人工時間。在人工智慧時代，可以為經濟發展提供新能量，對於提升台灣科技的發展及國際競爭力有正向助益。

此外，黃偉哲讚賞Linker Networks的技術獲得許多大廠認可，發展可期。他感謝Linker Networks為台南16所大專院校青年學子提供進入AI領域多元學習的機會。

黃偉哲指出，目前AI功能在交通、醫療等多項領域上都可見其蹤影，期待與Linker Networks合作，共同培育台南在地AI人才；此外，值得一提的是，該公司台南辦公室選在友愛市場，為傳統市場注入新能量，是新舊融合、科技古城的創新典範，台南辦公室，白天晚上都發亮，是具有人文的科技發展基地。

Linker Networks創辦人謝源寶致詞表示，公司今年與國際大廠共同發展自駕領域，相關工作已開始在台南辦公室執行，未來計劃與德國、美國、韓國、新加坡等國際大廠共同發展數個跨領域AI專案，將國際專案引進台南，串聯在地人才、產業資源，共同打造台南成為AI國際發展基地。

資策會副執行長蕭博仁則肯定這次的合作可以將人工智能資安產業的相關技術落地，透過培育在地資安人才，提升數位競爭力，也將帶動南部資安產業的發展，促進產業升級。