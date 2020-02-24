義式輕奢電梯別墅搶手 寶宇麗悅公開即熱銷8成

由於各界看好台中「海線雙港副都心」未來的施政發展，近2、3年來已有多家品牌建商紛紛插旗推案，尤其，受惠台中捷運藍線建設利多，發展成熟的沙鹿區能見度大幅躍升，建商推案百家爭鳴，其中，寶宇建設繼去年（2019）推出第一期「寶宇麗舍」半年迅速完銷後，今年於東晉路再推出第二期別墅作品「寶宇麗悅」，率先致敬義式精品工藝，打造沙鹿唯一「義式輕奢電梯別墅」，優越地段搭配進口頂級建材，強勢吸引換屋族群，「寶宇麗悅」延續「寶宇麗舍」高銷售率，甫公開即熱銷八成。

24日上午特隆重舉行開工動土典禮，寶宇建設總經理沈恒新親自到場主持，百億國際行銷總經理蔡鎧程、信鈞行董事長謝麗蜜、建築師陳朝舜、勝宏營造副理陳仁益等與多位各界貴賓皆應邀蒞場觀禮共襄盛舉。

負責全案銷售的百億國際行銷總經理蔡鎧程表示，「Armani」、「Bvlgari」、「Ferrari」等國際知名義式精品與頂級工藝引領全球趨勢，不僅影響當代生活美學，義式工藝展現的繁瑣、細膩與優雅的貴族特質更令人迷戀，而建築是一座大型的藝術精品，因此「寶宇麗悅」全案以豪墅等級規劃，強調義式風格細膩設計，採用不同灰白、深灰的石材為建築基底，結合金色的奢華與大器，搭配精巧細膩的框架分割，盡顯優雅簡約的現代大器外觀，講究外觀層次美學，且將窗外綠意迎進居家空間，明亮舒適的格局氛圍，細究生活的深度與質感。

寶宇建設總經理沈恒新並表示，「寶宇麗悅」特別選用杜拜御用義式磁磚RAK，提供多種色系挑選，尊榮提升量身訂製的居家感受，搭配日本第一精品廚具Rinnai，打造夢幻逸品廚房，加上American Standard美國頂級五金龍頭、美國Yale耶魯智慧電子鎖及日本Panasonic三合一暖風機與室內插座、東訊TECOM對講機，打造尊榮、舒適、安全、科技的電梯別墅生活，並率先以豪墅思維規劃雙車庫大尺度，採用電動一鍵式雙開門，主門、側門同時開啟可停雙車位。

沈恒新說，外觀就是門牌，「寶宇麗悅」用限量訂製的概念打造現代建築美學，國際精品建材一次到位，就是要讓選擇寶宇的高品味屋主們擁有最華麗的晉級享受。