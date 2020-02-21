口罩、酒精買不到？藥師：民眾可以這樣做

因應新型冠狀病毒肆虐，從一開始的口罩之亂，轉為銷售通路大排長龍、口罩實名制上路等，為此記者實地採訪目前添購口罩、酒精等實際情形。家福聯合藥局藥師杜佳曄表示，中央配置大人與小孩的口罩是固定數量，建議可線上查詢各家庫存量，目前酒精仍在運送與分裝中，預計要3至7天才會抵達各藥局。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，社區健保特約藥局目前除了販售實名制口罩外，也提供臺灣菸酒公司75%防疫酒精讓民眾購買做消毒用，因台酒公司酒精配送名單媒合行政作業延遲，造成多數區域酒精未能如期送達，目前也與各地藥局做密切聯繫。中華郵政表示，因台酒所產75%防疫酒精為玻璃瓶裝，為防止破損情形，郵務士在酒精配送花費時間是配送口罩的五倍，而各家藥局因所在地理位置的狀況不同，無法如口罩一樣能在同一時間到貨。

實地走訪桃園社區健保特約藥局，多數藥局均表示，新聞已公布酒精配送至地方，但目前仍未收到，且民眾對酒精的購買詢問度頗高。杜佳曄指出，今日聯繫郵政士，已確認酒精配送至桃園總局，但詳細如何分裝至各區域藥局，預估桃園地區需等待3至4日不等，請民眾注意藥局門口的公告事項。杜佳曄表示，酒精派發程序比口罩派發程序來的繁雜，口罩由藥局家人、員工分工裝袋即可完成，但酒精不同，屬易燃物、液態分裝，在分裝保存均要考量各類安全性問題，截至目前為止，各地藥師成員均以公益心態陪伴民眾直到抗疫結束，我們努力做到最好，請大家多點體諒與鼓勵。

針對日前口罩大排長龍之景，多數民眾仍維持領牌等候的良好風範。杜佳曄指出，其實口罩派發第一、二天各地藥局同仁們最辛苦，每次派發由全體加班作業，多的人事費用由各藥局自行吸收承擔，且承作這項業務的藥局偶爾要承擔民眾領不到的怒氣，但感謝有其他民眾進行新聞公告的解說，甚至贈送咖啡給我們加油打氣，希望民眾真的要耐心等待，不是我們想藏口罩，而是口罩數量真的不足。

目前整體配送的口罩額度是定量的，因系統問題僅能線上查閱各家的存貨量，但藥局間無法進行調配業務，這部分委請藥師公會向中央反映。杜佳曄表示，中央僅花兩天寫出配送口罩的業務系統，但運行仍有缺失，如一機作業的藥局因切換頁面鎖住藥師證、民眾晶片感應不靈敏，經多次反應已有明顯改善，但各地口罩大人與小孩的需求量不同，因此轉介民眾至其他藥局添購、各家口罩發配時間錯開、自行貼公告、時時注意排隊年長者的健康，是桃園夥伴間的默契與合作方式，已完成協助民眾順利添購的美意。

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口罩實名制領取小貼士

具健保卡者，請持健保卡至健保特約藥局購買，每人每張證(卡)可購買大人口罩2片、小孩口罩4片，且7天內不能重複購買。身分證字號末碼雙號者(0、2、4、6、8)於每週二、四、六購買；單號者(1、3、5、7、9)可於每週一、三、五購買；週日則開放全民皆可購買。

未具健保加保資格者，如外國人、外籍(大陸)配偶、陸生等，請持居留證或入出境許可證購買，且購買規則與本國人一樣，居留證或入出境許可證末碼雙號者(0、2、4、6、8)於每週二、四、六購買；單號者(1、3、5、7、9)可於每週一、三、五購買；週日則開放全民皆可購買。