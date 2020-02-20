讓你Fun 肆high!

被視為蘇格蘭威士忌的表徵，最新崛起的「雷伯五號」蘇格蘭威士忌，除了名列百大知名烈酒品牌之外，更榮登世界烈酒急遽成長十五大品牌之一，溫順的口感使其成為法國酒吧最喜歡使用的基酒之一，融合蘇格蘭威士忌四大產區精華，以斯佩賽輕盈花蜜氣息作為骨幹，結合低地綿密餘韻、高地濃郁粗獷及艾雷島泥煤薰香，成就「雷伯五號」第「5」種風味，諸多特質使雷伯五號成為當今最富盛名，最暢銷的蘇格蘭威士忌之一。

自2018年起，雷伯五號以品牌五大核心：「活力」、「開放」、「年輕」、「多元文化」及「國際化」為精神，與世界各地街頭藝術家合作，並在全球推出限量街頭藝術限定包裝，再次證明品牌的摩登定位。

為隆重其事，雷伯五號更將於2月22日在台北街頭文化薈萃核心的西門町舉行亞洲限定版街頭活動，活動當天除了特別邀請台灣知名藝術組織：「CITYMARX城市記號創意行銷工作室」進行現場作畫 (Live Painting)，並結合流行音樂的節奏，邀請消費者一同感受雷伯五號的專屬魔力外，現場更提供三款特製調酒，消費者只要依照指示完成指定挑戰小遊戲並拍照、打卡上傳，還能獲得限量神祕好禮。

橡木桶洋酒響應雷伯五號，推出2月22日起至29日到中華門市及松江門市，購買雷伯五號2020 STREET ART EDITION限定包裝版六入，就享有1888優惠價並贈送獨家限量週邊商品，憑快閃當日扭蛋折價券，讓你1888再現折200元，而整個3月全台橡木桶洋酒門市都享有限定包裝版六入1888優惠價，全球限定包裝，酒迷們請動作加快。

2020 Label 5 Street Art 亞洲限定版街頭活動

日期：2020年2月22日(六)

地點：西門町武昌誠品前徒步區

地址：台北市萬華區武昌街二段77號

活動時間：12:00 – 21:00

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）