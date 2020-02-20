亞洲最潮瓶裝雞尾酒品牌

去年末進駐台北信義商圈即造成轟動，亞洲首間瓶裝雞尾酒複合概念店WAT，一開幕即吸引廣大消費族群的追捧，現在WAT更要抵達家中陪你玩，即日起至3月底推出「WAT抵家」首波活動，凡到 WAT複合概念店外帶4瓶瓶裝雞尾酒，加送2瓶合體一手，讓WAT陪你吃泡麵追劇、打電動、泡澡，想喝就喝隨處喝。

「WAT抵家」讓你在家當個乖乖牌也能創意無限。不論以照片或影片形式，在家跟WAT瓶裝雞尾酒合影後發佈在個人Facebook或Instagram社群平台上，並標記WAT官方帳號並於文中加入指定hashtag，將由王牌製作人陳鎮川親選出最瘋狂、最有趣的得獎作品，得獎者將獲得WAT免費ㄧ個月雞尾酒 (1杯/每天)。

2019年末進駐台北信義商圈的WAT，為亞洲首家瓶裝雞尾酒複合概念店，品牌名稱源自“WHAT!”的諧音，象徵打破調酒規則的新嘗試，挑戰任何地點、任何時間，都能夠輕鬆享用WAT調酒。店內打造兩大空間「WAT Super」及「WAT Bar」。「WAT Super」以銀色未來感空間規劃刻意營造便利商店的空間陳設，提供多種口味瓶裝雞尾酒，另設置DIY 調酒區域，具備冰塊和蘇打水自助機台，可依喜好搭配出屬於自己的雞尾酒。「WAT Bar」為一個無吧檯酒吧，採取近距離桌邊調酒服務，裝潢以華麗古典風格為主體，挑高設計讓長型空間視覺開闊，摩登時髦色調的絨布半圓桌椅圈出隱蔽感，大片落地窗直擊信義區繁華夜景。

WAT兩位創辦人分別是擁有豐富資歷的餐飲人趙欣榮 Royal，其協助香港檀島咖啡代理來台，同時也是欣葉台菜進軍中國的推手；另一位則是王牌娛樂製作人、天王天后操盤手陳鎮川，並請來新生代冠軍超模調酒師邱文駿 Jun 擔任WAT 品牌創意長，齊心將瓶裝雞尾酒便利店結合無吧檯酒吧，碰撞出前所未有的飲酒體驗。

【WAT】

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