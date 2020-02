全球唯一智慧駕駛紫外線消毒機器人 14分鐘殺死99.99%病菌

2020年元月起最驚悚的新聞,當然是新型冠狀病毒疫情的大火延燒。當世界各國先後進入作戰狀態對抗排山倒海而來的疫情,「防疫國力」應該是現在最重要的國家指標。

這次台灣的防疫措施深受民眾信任,除了「中央流行疫情指揮中心」調度得宜,同樣重要的是各級醫療機構和第一線醫療人員的專業表現。台灣曾經歷2003年SARS的慘痛經驗,在痛定思痛後各醫院對於院內感染管制措施都提昇到最高層級,當然是希望藉由強化院內感染管制品質,同步保護就醫民眾和第一線的醫療人員。

童綜合醫院一向將「院內感染管制」列為醫療品質的最重要項目,但是我們的生活周遭本來就充滿了許多細菌和病毒,醫院又收治了各類虛弱和抵抗力差的病人,感染管制當然更為重要。所以童綜合醫院從2019年起與友信醫療集團合作,運用從丹麥引進全球唯一的「北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人」進行臨床實測。經由人機協作規畫路徑的「自主式移動消毒計畫」滅菌效能,實測發現手術室與加護病房在經過機器人的消毒後,細菌培養檢出率皆可降低達7成以上。

以往醫院除了人工擦拭消毒外,皆會使用「定點式紫外線消毒機器」,透由紫外線光累積破壞病菌的基因鏈結,抑制病菌活性達到消毒效果。但是定點式紫外線消毒機器容易因距離漸遠而影響其能量累積效力,所以當童綜合醫院獲悉友信醫療集團自北歐丹麥引進全球唯一的智慧駕駛紫外線消毒機器人後,很快就與其合作並進行測試,透過人機規畫路徑讓其自主移動,解決固定式消毒無法有效覆蓋紫外線能量的弱點,分別針對醫院內手術室及加護病房,進行為期四個月的臨床實測。

童綜合醫院感染科高智泉主任表示,為了測試這個機器人的紫外線能量覆蓋率,醫院分別在手術室內麻醉機、電燒機、病床頭尾等處貼上能量貼片,經由14分鐘的自主式移動的紫外線曝曬,發現紫外線累積皆可達1000(J/m2),可以破壞病菌基因鏈結,例如白色念珠菌(920J/m2)、冠狀病毒(84J/m2)⋯,皆達到99.99%的消毒成效,同時細菌培養檢出率降低77%,加護病房經過同樣時間消毒檢出率降幅亦達83.5%。(註1~3)

目前新冠肺炎疫情越來越嚴峻,在台灣於2月15日出現首例本土死亡個案後,各醫院的感染管制措施應該都已經列入最高作戰標準。童綜合醫院感染科高智泉主任表示,院內感染管制一向都是醫院改善醫療品質的重點。相關新型冠狀病毒的研究,報導已經指出像中國武漢中南醫院、日本和歌山醫院⋯⋯等,都已經出現院內感染狀況。醫院如果出現院內感染,相關醫療人力將會驟減,疫情一定會更加嚴峻,甚至醫療系統因此崩潰。這次童綜合醫院透過與友信醫療集團測試智慧駕駛紫外線消毒機器人,其自主移動解決了一般定點式消毒不均的弱點,360度全方位性的消毒,讓病人和第一線的醫療人員都有更安全潔淨的醫療場所。即使是在收治新冠肺炎病人的「負壓隔離病房」,科學實證也確認可以即時消滅致病的病毒和細菌,當然可以讓我們更有十足的信心。

友信醫療集團表示,與童綜合醫院臨床合作的研究成果,在現在各國疫情處於千鈞一髮的時刻,真的很令人鼓舞。面對今年新冠肺炎的超高傳染力,「北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人」擁有二個優勢,第一個是「高效移動性」,機器人目前是市面上唯一自駕移動型,內建鋰電池充電方式,讓移動更加便利,電量可以使用120分鐘的消毒行程,一次電量約可執行8~10間病房的消毒,而且它的紫外燈設備高於市面5倍功率。第二個是「人機協作的客製路徑規畫」,藉由路徑設定讓消毒機器人自走移動和動態駐留,除了有效解決固定式的侷限,動態性光源能最大化 UVC暴露覆蓋範圍,可以達到有效消毒之目的。這樣消毒的特性對於第一線防疫作業當然有很大的幫助,不再讓人員可能暴露在細菌和病毒危害的環境,也期待能夠幫助醫療院所達到淨JCI醫院之目標。

童綜合醫院吳肇鑫副院長表示,防疫就是就是面對看不見的敵人(病毒)的艱困戰爭,「智能化防疫」是童綜合醫院致力推動高品質醫療服務重要的一環。面對狡猾的病毒,我們的研究證實:「見光死」是新型冠狀病毒的致命弱點,「超紫C光智慧駕駛紫外線消毒機器人」讓防疫沒有死角,5倍功率的紫外燈消毒更不容許有漏網之魚。我們有信心,善用尖端科技的台灣醫療,在防疫的最前線,一定可以凱旋而歸,傲視世界!

