國城建設舉辦防疫及提升免疫力講座

豪宅建商國城建設近期邀請名人分享投資、藝術、健康、養生心法，吸引不少南部名流前往聆聽。幫助丈夫蘇起抗癌成功的前主播陳月卿認為現在的自己比 40 歲時更有活力，15 日出席「定潮生活 昇華之心—安縵痴」講座時，她也分享，對付流感、疫情，只需做對一件事。

頗受歡迎的「定潮生活 昇華之心—安縵痴」是為亞洲新灣區豪宅「定潮」量身打造。2005 年後，高雄市府推動海港生活，改建駁二、新建高雄市圖總館、高雄展覽館，成為高雄新地標，光是駁二特區，每年就吸引高達 400 萬人次，吸引國內外財團在此搶建五星級飯店。

國城建設副總經理洪嘉聰表示，民間與政府在亞洲新灣區總投資超過 4,000 億台幣，海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心預計今年完工，未來將是高雄地標。因此，「定潮」一案力邀安縵之父 Jaya Ibrahim 規劃公共空間，帶入亞洲趨之若鶩的時尚設計，並由世界頂尖燈光團隊澳洲 TFB（The Flaming Beacon）操刀設計空間照明。

本身也是安縵痴的陳月卿對該建案十分期待。幫助丈夫走過抗癌歲月的她現為癌症關懷基金會董事長，帶動國內養生風潮。她表示，當年有整整 2 年身處絕望，看不到希望，但現在，她可以跟大眾分享，流感多侵襲肺部，銀耳與杏仁都可以加入平日飲食中。

從小就是「林黛玉」的陳月卿步入職場後，天天胃痛、頭痛，還經常罹患腸胃炎；丈夫蘇起則在 42 歲發現罹患肝癌，後來靠著調整飲食與生活作息，抗癌成功，在去更發現體內 B肝消失了。

有關飲食對抗生病的研究，已經許多研究證實。加州大學舊金山分校臨床研究教授 Dean Ornish ，也是非營利機構預防醫學研究機構（Preventive Medicine Research Institute）的創辦人，他主張，人體自帶非凡的療癒力，也是古代僧侶所發展的智慧法則，如：靜心等。但現代生活有許多擾亂人體的飲食，加上巨大的工作壓力，讓身體自癒能力下降。

陳月卿認同 Dean Ornish 的說法，她表示，生病的不是老人，而是免疫力差的人。先生從臭臉到讚賞，陳月卿經過不斷的實驗，終於知道要怎麼做精力湯，才能兼顧營養與適口。

基本原則即是蔬菜、水果、堅果各一份，連皮帶子、五顏六色、多樣適量；同時吃下人體也需要的「植化素」—幫助植物避免天然災害的元素，可抵抗各種病菌、病毒、輻射線的傷害。

陳月卿強調，「28 年來，我只做對了這件事，就幫我和先生贏回健康。」她同時也分享較親民的「綠拿鐵」做法，材料為 100 克綠色蔬菜、50 克的鳳梨、蘋果、香蕉、奇異果（擇一）、一把堅果、二大匙大豆胜肽、150至 200 cc的開水。

陳月卿表示，身體會說話，利用食材來調整身體最好，這套方法她堆動多年也經過許多明星、同學、親友驗證都越來越健康，陳月卿老師表示非常感謝國城建設加碼演講費用，因為演講費全數將捐給癌症基金會，一起推廣健康概念給更多客戶，她希望，現場來賓可以用飲食重新找回健康。

「定潮」現場銷售副總秦宏斌表示，即將在年中開幕的日本、法國米其林餐廳大廚除採用當地人才，也使用台灣當季食材，希望做出美味獨特的真食物，符合現在的健康理念。

但該案店面不對外銷售，由國城建設按照需求設計、規劃。此外，規劃社區專屬全日餐廳及全台唯一位於空中花園內的Sky Villa更超越總統套房等級的公設空間，為台灣豪宅相當少見的規劃。