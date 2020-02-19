明道大學與全國商業總會締約 三億基金助青年學子成功創業

明道大學2月19日與全國商業總會簽訂締約合作，除提供青年「創業啟蒙期」的基本人才教育和訓練，涵養創業初期必需的養分，更結合明道大學董事會募集的三億創業基金，有系統及有資源地培育明道青創新貴，鼓舞青年學子勇敢逐夢、成功創業。

近年來國內外創業風氣蓬勃發展，政府大力推動新創，鼓勵青年創業。但統計數據顯示，創業一年內倒閉機率高達90%，能撐過前五年的更只有1%。明道大學分析學生創業時，在創業機會的辨別度及創業知能上，明顯不足。因此，明道大學邀請全國商業總會合作，通過ESB國際認證的學生，除了可獲得全國商總頒發的微型創業經營與管理職能認證（SBOM），同時還能得到商業總會充沛業師人脈輔導，以創業課程打底，導入「創業經營核心能力指標國際認證ESB」，有系統建立學生：創業機會辨別、創業、經營、行銷與財務管理等，創新事業與微型企業訓練的重要知識。

全國商業總會理事長賴正鎰說，創業不一定要等到畢業才開始，以他為例，他在就讀台中高工一年級時，就以「草嶺健行」活動開啟了他創業的篇章。然而，創業不能光靠衝勁和熱誠，年輕人在創業之前，尤其需要有基本的創業教育和訓練打底，底子越紮實，成功機率及存活率越高！學生準備ESB國際認證的過程，是有系統的建立創業知能。賴正鎰表示，青年創業失敗原因主要有三：缺經驗、缺人脈及缺資源。全國商業總會10大產業分組、35個委員會，涵蓋百工百業，是橋接學用落差最佳解方。通過創業經營核心能力指標國際認證的同學，提出創業計畫，經由全國商業總會審核通過，可獲得專屬業師手把手輔導。

明道大學校長郭秋勳表示，該校辦學將理論與實務相結合，學生在學時若能提早與企業做好互動，對將來的就業及創業將有極佳的助益。此次該校與全國商業總會締約合作，該會成員皆是實戰經驗豐富的企業成功人士，賴正鎰理事長帶領的團隊以企業家的社會公益理念，提供學生業界導師資源，提供學生創業諮詢、培訓、人脈導入等全方位輔導，協助有理想、有創意、有熱情的創業青年取得創業初期必需的養分，青年創業者也能見賢思齊，在業師輔導下成功創業、順利圓夢。