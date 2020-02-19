第二屆 內科千人捐血 2/25台達電廣場啟動

疫情緊繃，血荒也告急。為燃起企業員工捐血熱情，內科園區發展協會繼2019年7月17、18日舉辦第一屆「內科千人捐血」活動引起熱烈迴響之後，將於2月25、26兩天舉辦第二屆「內科千人捐血」活動，並邀請柯市長特別蒞臨參加首日(2月25日)上午10:30於台達電子廣場舉辦的「熱血同框」啟動儀式。

台北內湖科技園區在台灣經濟發展與提供就業上的貢獻早已有目共睹，台北內湖科技園區發展協會是18年前由吳林林創會理事長成立的社團法人，常年來成功的扮演園區廠商與市政府間的溝通窗口，園區廠商的服務平台,經常帶動園區公益活動，使得內科園區成為全國最生氣蓬勃的科技園區。

繼去年第一屆內科千人捐血活動後，現任理事長翁素蕙再次以其親和力號召園區會員共同發起第二屆「內科千人捐血活動」，2/25、2/26兩天號召園區各家大企業及員工共同熱情響應共成立了17個捐血站，喚起國人重視健康並愛心分享關懷。

翁素蕙理事長表示，每年二月及七月是血庫最大的血荒需求季，且值此疫情血量嚴重不足，捐血中心盼望透過企業捐血活動解決目前血荒狀況，也希望能以此整合力量喚起國人重視血荒需求，並以企業公益讓熱情的科技員工共同響應。

本次「熱血同框」啟動儀式地點選在連續九年入選道瓊永續世界指數(The Dow Jones Sustainability™ World Index)，2019年第四度獲選為產業領導者，2016、2017，以及2019榮獲CDP氣候變遷領導等級的台達電子(台北市內湖區瑞光路186號一樓廣場)舉辦。此外，園區知名大廠研華對公益活動投入向來不遺餘力，大力推動利他幸福。其他熱心公益參與捐血活動企業如禮客、友訊科技、精英電腦、遠傳電信、台灣世曦、統一資訊、經貿聯網、久威國際、全聯實業、雄獅旅行社、橘子集團、台聚集團、燦坤實業、遠雄文教公益基金會、安森美半導體等17家企業都設立了捐血站,此外協會會員國泰醫院、良友科技、瑞光不動產、台北花市、雅光電器、 勤業眾信、 宏匯集團、三軍總醫院、博達汽車、台灣大車隊、台聚、太欣半導體、展昭國際、88樂章婚宴會館…多家企業也號召員工一起熱情響應。