大古鐵器健康好「煮」張　5道料理幫助提升免疫力

中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，社會人心惶惶，紛紛降低前往公共場所的機會，台灣精品食器—大古鐵器提出「在家安心煮」、「喝出好體質」兩大健康好「煮」張，精選五道健康料理，期待民眾能透過調整飲食習慣提升身體免疫力，共同渡過防疫非常時期。

最簡單保健良方 好水維持好健康

除了戴口罩、勤洗手，大古鐵器指出，最簡單的保健良方，其實就是多喝水！人體有百分之七十是由水所組成，但現代人普遍忙碌，常常忘記幫身體補充水份。而喝水可維持良好的新陳代謝與消化，提升免疫力、預防發炎反應，且人體內的黏膜，其實是身體免疫系統的一道防線，喝水保持黏膜濕潤是預防感冒的重要方式之一。大古鐵器堅持使用「100%進口原礦生鐵」，以獨家「陶瓷模」高精密鑄造，透過「螺旋槳核心技術」打造品牌所有鑄鐵壺、鑄鐵鍋，表面均使用大古鐵器特有的二價鐵(Fe2+)技術處理，能在煮水時釋出二價鐵離子，能將中性水改變成弱鹼性，幫助改善體質；鐵離子在人體中有65%會形成血紅素，進而促進血液循環、幫助新陳代謝。https://www.taku-art.com/product-detail/iron-teapot-pine-crane-longevity/

選對健康食物 料理也能提升免疫力

【蒜頭蝦】

大蒜本身就是益菌生，可以促進腸道好菌生長，維持腸道健康、增加免疫力，其中大蒜素具有殺菌、減少感染的功效，也可預防感冒。而蝦子含有豐富營養素，有助強化肝和心臟，對健康有很好的助益。

【洋蔥香菇雞湯】

雞肉含有豐富的維生素B6，能保護細胞免於自由基的傷害，雞湯中含有的明膠和軟骨素，可以加強腸胃黏膜，達到提高免疫力的效果，而洋蔥含有植物殺菌素如大蒜素等，有很強的殺菌能力，乾香菇則含有大量維生素D，可以幫助增強免疫力。

現代人講求效率，用大古鐵器可以同時烹調兩道料理，下鍋燉雞湯、上鍋蒸蒜頭蝦，不但省時，更省瓦斯。https://www.taku-art.com/product-detail/iron-flat-drain-pan-and-3-pieces-hot-pot-with-2-handles/

【烙烤蘑菇】

蘑菇本身有抗氧化效果，能提高自身免疫機能，增加白血球的生長和活動力，提升身體對抗病菌的戰鬥力。此外，蘑菇含有硒、維生素B2、菸鹼酸等豐富營養素，而研究發現，體內的硒含量如果過低，感冒加重的風險容易增加。另外，維生素B2和菸鹼酸都能維護免疫力。為了讓這些珍貴的營養元素不在烹調過程中流失，大古鐵器建議使用「餘味無窮」鑄鐵烤盤，雙魚造型的紋路，能在蘑菇上留下令人食指大動的烙痕，只稍微抹點油、灑上鹽巴，香Q爽口的烙烤蘑菇就能快速上桌！https://www.taku-art.com/product-detail/fish-shaped-drain-baking-tray/

【悶蒸青花菜】

青花菜富含抗氧化力強大的維生素C與蘿蔔硫素，以及大量纖維素和礦物質，是非常強大的抗氧化劑，能幫助身體對抗自由基帶來的傷害，要吃到最多營養的關鍵在烹煮的方法，長時間水煮容易讓營養大量流失！大古鐵器指出，大古鑄鐵鍋因導熱快、蓄熱能力佳，可進行無水料理，只要將清洗完畢的青花菜直接放入鍋中，蓋上鍋蓋使用中小火悶蒸約5到6分鐘，看到鍋蓋邊緣開始冒出白煙，即可開蓋調味食用，悶蒸過後的青花菜不但色澤翠綠，更完整保留食材營養與美味。

【鮭魚松子黑芝麻鮮蔬】

研究報告指出，鮭魚、鮪魚、鯖魚等富含omega-3脂肪酸的魚類，可以降低身體發炎現象，保護肺部遠離感冒和呼吸道感染的威脅。松子含有豐富的營養元素如優質蛋白，膳食纖維，維生素，黑芝麻則含有的多種人體必需胺基酸，在維生素E、維生素B1的作用參與下，能加速人體的代謝功能。將鮭魚用「排油鍋」稍微煎過後，利用剩下的魚油拌炒蕃茄、紅黃甜椒、花椰菜等高營養價值的蔬菜，最後一同放入「樂活鍋」煨煮，營養滿分的一道料理絕對能滿足一家人的胃。https://www.taku-art.com/product-detail/iron-flat-drain-pan-and-lohas-iron-deep-wok-30cm/

詳細內容請見大古鐵器官方網站：https://www.taku-art.com/