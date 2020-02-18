掬月建設董事長趙鴻鵬 談侘寂美學

「掬月建設」董事長及創辦人趙鴻鵬 Giovanni Chao，有著建築人與專欄作家的雙重身分，他視美感為絕對聖殿、對細膩無盡挑剔、凡事肢解追究，是有無可救藥戀物癖的「思想家」，2月份應臺中市建築經營協會邀請，於今天（18日）在台中林酒店舉辦「侘寂中一路凋零…」大師講座，分享他對於侘寂美學的獨到見解，不少建築同業都十分期待。

臺中市建築經營協會邱名仕理事長指出，掬月建設專攻現代頂級別墅、挑戰尖端客層，作品十分低調、鮮少在大眾與媒體間曝光，其特殊的建築品味與生活美學，藉由趙董事長的慷慨分享，值得台中建築產業一探究竟。

趙鴻鵬為英國名校「諾丁漢大學」企管碩士，曾獲得《聯合文學》與《中國時報》舉辦的二次小說大獎，還在美國贏得過二次平面設計獎與一個國際行銷企畫競賽冠軍，他曾在廚房牆壁上移植一顆英國帶回來的220V三孔插座，只為了讓幾台英國機器能繼續完美運作，挖牆改電也絕不用轉接頭與變壓器，這就是他的作風！

Giovanni同時是世界第一男性品味雜誌《GQ》長達十年的人氣專欄作家，專欄就叫做British Plug「英國插頭」，220V電壓，石頭般頑固！他在雜誌中以英式幽默文筆分享他獨到有趣的男人經驗與觀點，而鮮少舉辦講座的趙鴻鵬，將無私暢談他的美學觀點，讓與會者得以面對面獨享。

提到本次演講主題：「侘寂」Wabi-Sabi美學，趙鴻鵬指出，Wabi-Sabi主張所有的事物都是不完美的，缺陷總是會回頭凝望你；也是非永存的，任何看似再巨大堅固的物體都有化為齏粉之日；且萬物皆處於未完成的境地，不是正要發生，就是即將結束。

他認為，「Wabi-Sabi最純粹、最理想的表現形式，就是關於這些褪淡的軌跡、薄弱的證據，遊走在無的邊緣上。」侘寂談的是時空變遷，接受萬物的自然性，從萬事的變化中發覺美。