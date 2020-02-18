鄭市長視察桃園市口罩工廠「易廷企業有限公司」

桃園市長鄭文燦今（18）日上午，偕同經濟發展局及衛生局主管人員，至桃園市專業不織布廠「易廷企業有限公司」，視察經濟部納管本市之口罩工廠，以凸顯市府全力支持防疫物資口罩的生產，讓市民安心，同時也感謝易廷公司捐贈成人防塵口罩5萬片，兒童防塵口罩5萬400片予市府來統籌分配給有需求的政府機關，防疫期間，政府與產業一條心，共同對抗武漢肺炎，維護市民健康。

因應武漢肺炎疫情不斷升溫，截至目前全球確診案例逾7萬人(國內20人確診)，死亡已逾1千多人，面對口罩難求問題，政府民間齊心協力打造60台新機組增加口罩產能，將原本半年的工期縮短為一個月，經濟部於2月12日公布60條口罩產線遴選結果，共有15家廠商獲選，其中北部地區以8家為最多，而桃園易廷公司亦獲得2台機台，將於3月上線，屆時每條生產線一日可產10萬片口罩，60台機組每日可產約600萬片口罩。預計3月初，每天口罩產能將可達1,000萬片。

武漢肺炎疫情延燒，除了影響民眾作息外，也對旅遊、航空、交通運輸、製造、電子等產業造成衝擊，面對疫情可能帶來的潛在損失與經營風險，行政院及經濟部均在研擬相關紓困方案。此外，市府經濟發展局已先整合「桃園市創業創新服務辦公室」功能(位於桃園市桃園區成功路三段１號，虎頭山創新園區B棟)，委託臺灣中小企業銀行、臺灣中小企業聯合輔導基金會及財團法人中小企業信用保證基金會等單位聯合服務，將以專線、專人、專案方式，提供即時、快速、精準的融資輔導服務。

易廷企業有限公司成立於2014年，專研不織布領域超過20年，主要生產口罩、食品烘焙包材食品及飲料提袋等產品，所生產的口罩系列有平面四折雙壓條口罩、三次元立體口罩、平面活性碳口罩等，皆是採用台灣百大品牌原料廠所生產的過濾層原料，原料的品質和過濾效果都有保障。