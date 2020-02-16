全台第一部環保無動力捐血車「扶輪激勵一號」啟用

國際扶輪3502地區捐贈環保無動力捐血車（扶輪激勵一號），15日上午在桃園藝文特區捐血亭舉行啟用典禮暨捐血活動，桃園市長鄭文燦也親自蒞臨剪綵，3502地區總監楊肅欣表示，這項計畫是由前總監沈文灶發起，集結各社社友的愛心來共同完成，充分發揮國際扶輪的大愛，也展現扶輪人沒有先後、不分你我的精神。

扶輪激勵一號環保捐血車啟用典禮暨捐血活動是由國際扶輪3502地區桃園福崧社、青埔社、東信社、春生社、自強社、陽明社及智德社等聯合主辦，鄭文燦在致詞時表示，傳統捐血車使用燃油引擎供給電力，環保無動力捐血車則採用外接電源、以拖車進行移動、無引擎廢氣排出，車內空間也較一般捐血車寬敞，可有效降低環境負擔。鄭文燦說，市府將持續推動環保無動力捐血車設置計畫，並陸續尋覓適當地點建置定點捐血亭，提供市民朋友更舒適的捐血環境。

鄭文燦強調，環保無動力捐血車採用外接電源供電，猶如國際普遍推動的「綠色港口」政策，透過港口的岸電設備提供大型船艦接設電力，可有效降低空氣及環境污染，預期將成為未來改善捐血環境的新方向，另外今年國際扶輪社年會由國際扶輪3502地區在桃園市舉辦，市府將全力支持，並提供國際扶輪訪客來賓搭乘機捷全程免費，機捷沿線也會製作歡迎國際扶輪的標語，讓世界各地的扶輪人，感受到台灣扶輪人的熱情與友善。

前總監沈文灶指出，扶輪人充滿熱情與朝氣，一直致力於環境的改善，扶輪激勵一號耗時近2年才打造完成，是全台第一部的環保無動力捐血車。

桃園福崧社創社社長呂長安除了邀集社友慷慨解囊之外，也以所屬佳邦營造公司名義共襄盛舉，他說，扶輪社是以增進職業交流及提供社會服務為宗旨，扶輪激勵一號環保無動力捐血車不僅可以提供社會大眾更舒適的捐血環境，提高民眾捐血意願，解決血庫血荒的問題，還可以藉此機會推廣環保、改善空汙，可說是一舉多得，也希望能藉此機會來達到拋磚引玉的效果，吸引更多善心人士一起投入社會公益活動。

新竹捐血中心主任林冠州說，感謝扶輪社3502地區捐贈這輛價值逾600萬元環保無動力捐血車，提供熱心捐血人士安全的捐血環境，目前正值疫情期間，配合中央疫情中心防疫政策，凡自中港澳與新加坡入境旅客或國人，必須暫緩28天捐血，若自港澳轉機返台者也需自主管理14天後再來捐血。