第二屆日本與台灣美術交流「現在」展2月20日起長流美術館台北館展出

長流美術館暨文教藝術基金會推展當代新藝術的創作與發展，匯聚台日繪畫之美與工藝之巧，開拓東亞美術交流的藝術對話，與現在展實行委員會共同主辦「第二屆日本與台灣美術交流『現在』展」，將於2月20日(四)至3月1日(日)在長流美術館台北館展出，並於2月22日(六)下午2:00舉辦展覽開幕式。展覽主題精神，從回到原點傾聽內心為出發，串接起日本及台灣的藝壇，藉由以畫傳誼，展演出不同風格世代的代表創作，台日攜手交相爭豔。

參與此次台日交流的台灣藝術家有：承繼嶺南畫派精髓，被推崇為「堅持東方人文精神之代表畫家」的歐豪年；以童趣構圖和流暢線條表現創意奇想的陳朝寶；關懷自然與生命關係形塑雕像美態的謝棟樑；以現代彩墨為出發刻劃人文與生態的李振明；細膩觀察萬物變化展現雕塑動感流線的賴哲祥；將東方禪意之美感精髓帶入當代雕塑工藝的林宇坤；呈現生動視覺語彙且作品洋溢幸福感的二人組合月沙真心。

本次日方來台參展的藝術家有：為「現在展」揮毫題字的日本著名禪師有馬頼底；擅長染色工藝並建立「染色藝術現代化」潮流的麻田脩二；以研究印度藝術的靈感化為顏料美感變化的畠中光享；生動描繪自然界生命鳥語花香柔和印象的黒光茂明；創作中帶有奇幻鮮明現代風格的磯部茂亀；將四季景致洗練出清新典雅風格的吉田舟汪；以金屬溶接表現水面光澤和自然讚頌的信ヶ原良和；藉人與自然間的關係提煉出欲表達內在精神的河村卓見。

文化如江河之水匯合而流，長流美術館以多元主題的展覽擴展藝術網絡，也將國際化的藝術創作引入台灣，中外兼容的藝術交流，讓藝術視野更加遼闊。以當代藝術創作中的精神內核，經由涵容內化堆疊再現，用文化藝術拉近人與人之間的關係，作品風格涵蓋寫實和抽象，有強烈視覺觀感，也有觀念性的傳達，充分展現出當代藝術的豐富創造力，實屬難得，敬邀愛藝同好蒞臨觀展。

展覽訊息EXHIBITION PREVIEW

第二屆日本與台灣美術交流「現在」展

第2回日本と台湾の美術交流 「現在」いまがある展

“Present”- The 2nd Japan and Taiwan Art Exchange Exhibition

展期：2020年2月20日(四)至3月1日(日)

開幕式：2020年2月22日(六)下午2:00

地點：長流美術館 臺北館

100台北市仁愛路二段63號B1

(02)2321 6603#9