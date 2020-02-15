新型冠狀病毒疫情衝擊全球 溪頭米堤防疫全面做好

新型冠狀病毒疫情衝擊全球，民眾因恐慌居家防疫，國內觀光旅遊業首當其衝。為讓民眾對國旅重拾信心，全國各大飯店業者自主展開防疫大作戰，紛紛致力於加強飯店內外公共衛生消毒，並推出各式優惠方案，企圖搶救業績。

做好環境防疫措施 就是找回消費者的最佳方法

米堤飯店李麗裕總經理率先倡導：防疫期間，飯店業者藉機正視落實環境衛生消毒工作，以增加國人旅遊信心。米堤飯店提出客房、餐廳全面實施為員工及廠商自主量測體溫，在各出入口放置乾洗手機，定時消毒電梯、手把及電話等用具，選用醫療級紫外線殺菌燈進行環境清潔，接駁車輛於每次執勤前後均消毒座椅及門把，客人借用過的友善物品均加以消毒。

李總經理號召同業：「落實飯店清潔消毒工作，除了客房、餐廳，對公共區域及交通接駁車輛，人員最容易接觸的地方，我們均應以最高規格清潔消毒，積極做好防疫工作，住宿旅客倍感安心，生意自然上門。」

負離子健康能量 溪頭米堤獨家養生秘訣

溪頭米堤飯店依山谷地形之格局而建構，完美融入周遭美景之中，成為台灣唯一山岳型的渡假聖地。

溪頭米堤大飯店位居海拔一千公尺以上的山林地區，終年蒼翠風光明媚，賞螢聽蛙鳴，是最佳環境指標的代言者。米堤泳池畔白鍊般的山泉瀑布居高直衝而下，水花四濺，豐沛的負離子令人神清氣爽，喜好大自然的遊客，假日時分總會扶老攜幼前往渡假。

周邊知名景點溪頭自然森林園區、西川柳杉步道近在呎尺

米堤飯店旁的西川步道，步行約3分鐘，是溪頭百年秘境，漫步山徑，柳杉步道涼爽靜謐。從飯店步行至溪頭自然森林園區入口僅需20分鐘，踏出舒適的房間，壯麗的山嵐美景躍然眼前，戶外美麗的自然資源觸手可及，沿途鳥鳴清麗不絕於耳、更可偶遇彌猴於山邊取食竹子水果，沿溪步道之健行是造訪溪頭不可錯過的行程，也適合帶小孩來趟親子生態之旅。

優惠方案 四人成行每人$799

近年來溪頭森林小旅行，深受旅人喜愛，這一波新型冠狀病毒對旅遊業造成不少衝擊，為增加國人旅遊信心，米堤飯店推出史上最高利多優惠，即日起推出每人$799住宿優惠，四人成行，4/30前入宿。飯店定時於高單位負離子健康養生瀑布區帶動健康操活動，夜間並設有觀星活動，豐富多元的活動，讓住宿民眾可以走出疫情的陰霾。

相關資訊：

溪頭米堤大飯店

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村米堤街１號

電話：(049)261-2299

傳真：(049)261-2011