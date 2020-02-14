疫情肆虐 國民健康意識抬頭 引入日本醫科高齡街舞維持身心康健

內政部於2018年4月10日透過網站新聞稿向世界宣告：「台灣朝向超高齡社會前進中」，台灣65歲以上老年人口佔總人口比率在 2018 年3月底達到 14.05%，達到世界衛生組織定義的「高齡社會」，每7人中便有1人是老人；人口高齡化在台已是不爭的事實，與亞洲其他主要國家相比，台灣老年人口比率僅次於日本，且與南韓相當；經濟日報更於2020年2月11日房市焦點報導指出，30年後台灣人口將會低於2千萬，估計6年後將晉升為超高齡社會。

同時在近期新型冠狀病毒（武漢肺炎）及流行性感冒等疫情肆虐，更使大多民眾開始關注自身健康問題，平時正常的飲食作息與運動的維持將是關鍵，相對於免疫力較低的老年人口，更應獲得完善的照顧及規劃；有鑑於此台灣動態藝術協會（Taiwan Kinetic Art Association）2月12日與公益社團法人日本街舞工作室協會（Nippon Street dance Studio Association）在日本大阪正式簽署合作協議，將為台灣民眾引進預防老年失智症（俗稱：老年癡呆症）的健康舞蹈課程。日本街舞工作室協會（NSSA）於平成24年由日本內閣府認證設立，推廣至今近10年，成員囊括醫學專家、運動專家、議員大臣、教授學者等，其組織所發展之街舞課程在日本成功植入義務教育之小學、中學，據該協會官方網站公示至今已有超過29萬名學員參與其課程，配合政府政策的推廣，讓街舞作為全民運動的主要項目，此外更與日本奈良縣立醫科大學及日本名古屋學院大學共同合作研究以時下流行之街舞舞蹈運動來預防高齡人口的健康問題，研究報告指出，其指導系統將有效預防老年失智症的發生，並且在平日生活情緒的調適上有著明顯的幫助。

台灣動態藝術協會 陳繼為理事長表示：「台日街舞文化交流素有淵源，在亞洲多國之中雙方都有著卓越的成績，面臨人口老化問題，日本人民普遍較為長壽的新聞屢見不鮮，因此期盼藉由日本保健上的專業在台普及，未來雙邊也將建立更多街舞及相關運動的交流。」，本次透過日本街舞工作室協會海外事業合作夥伴日本環球音樂有限公司（Universal Music LLC）自2019年9月居中協調至今，順利達成合作，未來將在台開設課程，參與課程的台籍師資通過訓練可獲得日本街舞工作室協會（NSSA）該項目指導士之認證，希望為台灣民眾在平日運動上及師資的專業都注入新的能量。

台灣與日本交流甚密，但雙方仍有一定的文化差異，近期因討論雙邊文化而爆紅的YouTube台灣在日創作者「放鬆兄弟」主講人李奕寬先生，同時也是台灣動態藝術協會講師，因曾投入舞蹈藝術工作多年，對於兩國間舞蹈文化的不同了解甚深，本次協助本會赴大阪高石市考察高齡課程的實際操作；李奕寬先生表示：「在舞蹈難度上，相信台灣的師資都有足夠的能力，但在於相關理論知識的普及上，或許能夠藉由本次的引入讓台灣舞者有更不同的看法，街舞不單只是簡單的動作，運用得當，可以帶來的產值更是能造福社會的無價瑰寶。」

台灣動態藝術協會（TWKAA）除了辦理國際性質賽事、交流活動，讓台灣舞者增加世界曝光度，近年更與執行公司合作創立街舞技能檢定，針對兒童、青少年、青樂齡建構完整的學習階段目標，並且有效創造檢定價值，不僅僅在學習上有了逐步的規劃，更獲得日本、中國、韓國各單位的肯定，未來多元升學及就業有了更多不同的機會，至今在台已經有超過二十五個教育相關機構配合推廣，台灣新生代能力不容小覷，走出舊框架、建立新格局，相信台灣在世界列強中也將佔有一席之地。